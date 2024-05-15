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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении десятка ракет ATACMS над Крымом

Минобороны: ПВО уничтожили десять ракет ATACMS над Крымом
Сюжет
Военная операция на Украине
Силы ПВО за ночь сбили десять ракет ATACMS над Крымом. Над Белгородской областью уничтожили две ракеты HARM, две бомбы Hammer, два снаряда и девять дронов. Несколько беспилотников были сбиты над Брянской и Курской областями

Средства противовоздушной обороны сбили над Крымом десять ракет, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО десять оперативно-тактических ракет ATACMS были уничтожены над территорией Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении массовой атаки ночью.Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

Кроме того, две управляемые авиационные бомбы Hammer, две противорадиолокационные ракеты HARM, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области. Пять дронов сбили над Курской областью и три перехватили над Брянской областью.

ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow над Крымом
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Фото:Global Look Press

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам со стороны ВСУ. Интенсивным обстрелам последние дни подвергается Белгородская область.

Минобороны сообщило об уничтожении десятка ракет ATACMS над Крымом
Минобороны сообщило об уничтожении десятка ракет ATACMS над Крымом

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Крым ракеты Минобороны беспилотники Белгородская область Брянск Курская область бомба

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