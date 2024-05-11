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Военная операция на Украине ,  
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Нуланд объяснила отказ США надавить на Украину для переговоров

Нуланд: США не толкнули Украину к переговорам из-за недостаточно сильной позиции
Сюжет
Военная операция на Украине
Журналист спросил бывшего замгоссекретаря Нуланд, не зря ли США не подтолкнули Киев к диалогу с Москвой. Она пояснила, что Украина не смогла бы добиться своих целей
Виктория Нуланд
Виктория Нуланд (Фото: Sarahbeth Maney /Getty Images)

Позиции Украины не были достаточно сильны для переговоров в 2022 году, к этому дню ситуация не изменилась, заявила бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Politico.

Так она ответила на вопрос журналиста, не было ли ошибочным решение властей США не подталкивать Киев к завершению конфликта путем переговоров в 2022 году, в особенности — осенью.

Нуланд выразила уверенность, что российский президент Владимир Путин не станет обсуждать на переговорах территориальный статус новых территорий, и назвала эту ситуацию неустойчивой.

Россия и Украина выражают готовность к дипломатическому решению конфликта, но условия, выдвигаемые каждой стороной, противоположная называет неприемлемыми. Москва требует признать свой суверенитет над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Киев отказывается и настаивает на возвращении границ 1991 года.

Нуланд покинула Госдепартамент после 30 лет работы на дипломатической службы. В частности, она запомнилась тем, что во время протестов в Киеве зимой 2014 года приехала на Майдан и раздавала митингующим продукты.

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США намерены к концу 2024 году поставить российские власти перед дилеммой по Украине, рассказывали в Госдепартаменте. Она предполагает, что будет предложено: либо Москва соглашается на условия Украины и мир опирается на Устав ООН в части суверенитета и территориальной целостности, либо «они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление».

Власти США отмечали, что переговоры с Россией — «дело Украины», решение по этой теме должны принимать в Киеве, как и по вопросу об уступках.

Президент России Владимир Путин отмечал, что прежде страны Запада планировали победить российские войска «на поле боя», но «теперь уже по-другому поют, по-другому говорят». «Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда», — подчеркивал он.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина США Виктория Нуланд переговоры
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