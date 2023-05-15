В Тернополе заявили, что на горевших складах не было снарядов с ураном
В Тернополе нет складов с боеприпасами, содержащими обогащенный или обедненный уран, заявил глава областной администрации Владимир Труш.
Ранее МВД Украины сообщило, что 14 мая в Тернополе потушили пожары на двух складах. Позже Минобороны России отчиталось об ударах по «пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран» в городе.
«В СМИ и интернете распространяют информацию о том, что в Тернополе уничтожен склад боеприпасов с обедненным ураном. Это фейк <...> Заявляю официально: никакие боеприпасы во время ракетного обстрела не взрывались, обедненного урана в Тернополе нет», — заявил Труш на брифинге областного совета обороны. Видеозапись он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Материал дополняется.