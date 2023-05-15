В США арестовали двух россиян за обход санкций против авиаотрасли

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 86,09 (+1,84) Инвестиции, 17:02 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 79,1 (+1,9) Инвестиции, 17:02
Зеленский заявил, что Украине нужно время для наступления Политика, 19:19
Суд не смог рассмотреть иск Дерипаски к Тинькову на ₽2 млрд Бизнес, 19:15
В армии Китая заявили о необходимости усиления из-за гибридных войн Политика, 19:15
В Дубае построят плавучий остров с медицинской инфраструктурой Недвижимость, 19:14
Кадыров сообщил о помощи украинских спецслужб в выкупе коня за $18 тыс. Политика, 19:01
Банк России спрогнозировал рост рынка ЦФА. Комментарии юристов Крипто, 19:00
Представитель Дерипаски опроверг сообщения о поездке бизнесмена в Китай Бизнес, 18:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пригожин ответил на слова генерала о 15 годах за переход из армии в ЧВК Политика, 18:56
Качественный контакт: зачем страховой компании экосистема Тренды, 18:47
Рост в акциях «Соллерса» за четыре дня превысил 135% Инвестиции, 18:43
Сборная США выиграла третий матч подряд на чемпионате мира по хоккею Спорт, 18:42
Следствие попросило запрет на определенные действия для мужа Блиновской Общество, 18:39
Как крупные ретейлеры развивают культуру потребления российских вин Новая экономика, 18:36
Медведев вслед за Рублевым вышел в четвертый круг на турнире в Риме Спорт, 18:32
Война санкций ,  
0 

В США арестовали двух россиян за обход санкций против авиаотрасли

NYT: двух бизнесменов-россиян арестовали в США за обход санкций против авиаотрасли России
Бизнесмен Олег Пацюля и его неназванный партнер разработали схему поставки через подставных покупателей в Россию подсанкционных авиационных деталей, пишет NYT. По ее данным, в прошлом году в Россию попали тысячи таких изделий
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

В США арестовали российского бизнесмена Олега Пацулю и его делового партнера по обвинениям в обходе экспортного контроля и в отмывании денег, пишет The New York Times (NYT).

Партнеры в мае прошлого года якобы начали разработку схемы по отправке деталей самолетов из США в Россию. Как пишет NYT со ссылкой на базу данных импорта-экспорта Import Genius, несмотря на санкции, в Россию поступали тысячи партий деталей на десятки миллионов долларов. Среди авиакомпаний-получателей — «Аэрофлот» и его дочки «Россия» и «Победа», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Utair. Среди них «Аэрофлот» и Utair — под экспортными санкциями США.

Издание отмечает, что такие поставки возможны благодаря схемам, в которых были задействованы подставные покупатели из стран Азии и Ближнего Востока. Сеть, созданная Пацулей, была только одной из них, утверждают авторы.

По данным газеты, за восемь месяцев прошлого года в Россию было совершено более 5 тыс. поставок авиационных деталей, цена некоторых доходила до почти $300 тыс. Всего было отправлено изделий на $14,4 млн.

Ранее в мае, как сообщила газета The Miami Herald, сотрудники ФБР провели обыск в одном из помещений Trump Tower III в Майами, которое принадлежит компании MIC-USA. Ее связывают с Пацулей, а также Агундой Макеевой. Причины обыска не сообщались, в ФБР пояснили, что проводили «предписанные судом» действия.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
санкции США обход санкций США гражданская авиация
Материалы по теме
Евросоюз заподозрил соседей России в обходе санкций
Экономика
США обвинили россиянина в помощи Виктору Вексельбергу в обходе санкций
Политика
Минфин США предостерег зарубежные банки от помощи России в обходе санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter