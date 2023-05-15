NYT: двух бизнесменов-россиян арестовали в США за обход санкций против авиаотрасли России

В США арестовали двух россиян за обход санкций против авиаотрасли

Бизнесмен Олег Пацюля и его неназванный партнер разработали схему поставки через подставных покупателей в Россию подсанкционных авиационных деталей, пишет NYT. По ее данным, в прошлом году в Россию попали тысячи таких изделий

Фото: Joe Raedle / Getty Images

В США арестовали российского бизнесмена Олега Пацулю и его делового партнера по обвинениям в обходе экспортного контроля и в отмывании денег, пишет The New York Times (NYT).

Партнеры в мае прошлого года якобы начали разработку схемы по отправке деталей самолетов из США в Россию. Как пишет NYT со ссылкой на базу данных импорта-экспорта Import Genius, несмотря на санкции, в Россию поступали тысячи партий деталей на десятки миллионов долларов. Среди авиакомпаний-получателей — «Аэрофлот» и его дочки «Россия» и «Победа», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Utair. Среди них «Аэрофлот» и Utair — под экспортными санкциями США.

Издание отмечает, что такие поставки возможны благодаря схемам, в которых были задействованы подставные покупатели из стран Азии и Ближнего Востока. Сеть, созданная Пацулей, была только одной из них, утверждают авторы.

По данным газеты, за восемь месяцев прошлого года в Россию было совершено более 5 тыс. поставок авиационных деталей, цена некоторых доходила до почти $300 тыс. Всего было отправлено изделий на $14,4 млн.

Ранее в мае, как сообщила газета The Miami Herald, сотрудники ФБР провели обыск в одном из помещений Trump Tower III в Майами, которое принадлежит компании MIC-USA. Ее связывают с Пацулей, а также Агундой Макеевой. Причины обыска не сообщались, в ФБР пояснили, что проводили «предписанные судом» действия.