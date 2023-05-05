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Минюст США проверит Binance на помощь России в обходе санкций

Bloomberg: Минюст США начал расследование против Binance о возможном обходе санкций

Минюст США начал расследование на предмет того, использовалась ли крупнейшая в мире криптобиржа Binance россиянами для обхода санкций, пишет агентство Bloomberg cо ссылкой на пять источников.

Расследование ведет отдел национальной безопасности министерства. Сотрудники ведомства выясняют, не нарушили ли должностные лица Binance санкции, введенные против России после начала военной операции на Украине.

Параллельно расследование ведет и уголовный отдел министерства, пишет агентство. Binance обсуждает с Минюстом и прошлые обвинения в адрес биржи, связанные с обходом санкций в отношении Ирана.

В Binance заявили, что соблюдают все американские и международные санкции. 

Материал дополняется.

Теги
Минюст США обход санкций Binance
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