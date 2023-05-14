ФБР провело обыски в квартире бизнесменов-россиян в башне Трампа в Майами

Обыск провели в помещении в одной из трех Trump Tower в районе пляжа Санни Айлз — это место еще называют «Маленькой Москвой». Квартира принадлежит компании, контролируемой россиянами Пацулей и Макеевой

В Майами сотрудники ФБР провели обыск в одном из помещения Trump Tower III (башня Трампа) — оно принадлежит компании MIC-USA, которую, вероятно, контролируют россияне Олег Пацуля и Агунда Макеева, сообщает The Miami Herald со ссылкой на представителя бюро.

В ФБР отметили, что проводили «предписанные судом» действия, но не указали подробностей. Газета связалась с женой Пацули, Розой Перейрой, она сообщила, что ей было известно о рейде, однако адвокат мужа рекомендовал ей не разглашать информацию.

Издание отмечает, что район возле пляжа Санни Айлз в Майами, где возведены три башни-кондоминиума, построенные связанными с экс-президентом США Дональдом Трампом девелоперскими компаниями, еще называют «маленькой Москвой», поскольку здесь проживает много русских.

Газета приводит данные из реестра об оценке имущества, согласно которым MIC-USA владеет квартирой на 41-м этаже с тремя спальнями и тремя ванными комнатами в Trump Tower III стоимостью $1,65 млн. Финансирование для покупки предоставил банк BAC Florida. В 2020-м он подал в суд на Пацулю и Макееву, поскольку они не выполнили обязательства по ипотеке на сумму $975 тыс. Спор был разрешен, но каким образом позже в том же году, хотя каким образом, неясно, пишет The Miami Herald.

Из данных «РБК Компаний» следует, что Пацуля является учредителем и владельцем 50% в уставном капитале ООО «Формуластройагро», юридический адрес этой компании находится в Краснодарском крае. Также он владеет 93,75% акций ООО «Главспецстрой», юрадрес — в Москве. Макеева, по данным базы, была учредителем ООО «Русэкофиш», компанию ликвидировали в 2014 году.