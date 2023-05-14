Десять фактов о Кемале Кылычдароглу, главном сопернике Эрдогана Как бывший госслужащий возглавил старейшую партию и бросил вызов президенту

Кандидат в президенты от Народного альянса Кемаль Кылычдароглу — первый политик, угрожающий на выборах власти Реджепа Эрдогана. РБК собрал основные факты о главном оппозиционере

Кемаль Кылычдароглу (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Кемаль Кылычдароглу родился 17 декабря 1948 года в городе Тунджели на востоке Турции, в семье кадрового офицера и домохозяйки.

Во время кампании политик сообщил в видеоролике, что принадлежит к религиозному меньшинству алевитов. В случае победы на президентских выборах он станет первым представителем алевитов во главе страны, в которой доминируют мусульмане-сунниты.

Кемаль Кылычдароглу. 2023 год (Фото: Tunahan Turhan / Reuters)

Получив экономическое образование, работал в Министерстве финансов Турции, в 1983 году впервые достиг высокой должности на госслужбе, став заместителем директора Генерального управления по доходам Минфина. В 1991 году был назначен генеральным директором Фонда социальной защиты ремесленников и малых предпринимателей, а годом позже возглавил Фонд социального страхования. В 1999 году Кылычдароглу покинул госслужбу и ушел в политику. В 1994 году был признан журналом Ekonomik Trend «государственным чиновником года».

Три года Кылычдароглу посвятил преподаванию и предпринимательской деятельности: с 1999-го по 2002-й пробовал себя в качестве преподавателя в Университете Хаджеттепе в Анкаре, а затем — в качестве члена совета директоров банка Turkiye Is Bankasi.

В 2002 году вступил в Народно-республиканскую партию и стал депутатом Великого национального собрания Турции, после этого регулярно переизбирался на новый срок, с 2007 по 2010 год был главой парламентской фракции НРП и заместителем лидера партии. Партия была основана в 1923 году Ататюрком.

Кемаль Кылычдароглу приветствует своих сторонников по прибытии на съезд Народно-республиканской партии в 2010 году (Фото: Umit Bektas / Reuters)

В 2010 году стал председателем Народно-республиканской партии. Поддержка Кылычдароглу внутри партии побила все рекорды: за него на съезде объединения проголосовали 1246 человек из 1250. Тем не менее он ни разу не становился кандидатом от партии на президентских выборах в Турции до нынешнего года.

Единственный раз Кылычдароглу выставлял свою кандидатуру на выборах мэра Стамбула в 2009 году и проиграл кандидату от правящей Партии справедливости и развития с 36,8% голосов. Его соперник Кадир Топбаш набрал 44,7%.

За то время, что Кылычдароглу возглавлял партию, ей ни разу не удалось победить Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских и парламентских выборах. Самым большим успехом стали местные выборы 2019 года, когда кандидаты от НРП выиграли выборы мэров в Анкаре и Стамбуле.

Кемаль Кылычдароглу обращается к своим сторонникам во время митинга в преддверии предстоящих выборов в Стамбуле в 2019 году (Фото: Huseyin Aldemir / Reuters)

Больше месяца политик ждал утверждения в качестве единого кандидата от Народного альянса из-за того, что менее популярен, чем его однопартийцы — мэры Стамбула и Анкары Экрем Имамоглу и Мансур Яваш. Разногласия насчет кандидатуры Кылычдароглу привели к тому, что лидер Хорошей партии (вторая по величине сила в коалиции из шести партий) Мераль Акшенер заявила о выходе из коалиции, но вернулась в нее спустя несколько дней при условии, что Имамоглу и Яваш станут вице-президентами в случае победы Кылычдароглу. Он официально стал кандидатом от Народного альянса 6 марта 2023 года.

Кылычдароглу в браке с 1974 года, имеет двух дочерей и сына.