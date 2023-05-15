Эрдоган потерял победу в первом туре выборов президента Турции

Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно было набрать больше 50% голосов. Второй тур намечен на 28 мая

Фото: Emilie Madi / Reuters

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в первом туре выборов главы государства набрал 49,35%. Его основной соперник, Кемаль Кылычдароглу получил 45%.

Второй тур должен пройти 28 мая.

Как менялось положение Эрдогана и Кылычдароглу в ходе подсчета голосов После обработки 9% бюллетеней Эрдоган лидировал с 59,47%, а Кылычдароглу получал 34,79%.

бюллетеней Эрдоган лидировал с 59,47%, а Кылычдароглу получал 34,79%. После 15% — Эрдоган сохранял лидерство с 56,67%, у Кылыдароглу было 37,51%.

— Эрдоган сохранял лидерство с 56,67%, у Кылыдароглу было 37,51%. После 25% — у Эрдогана 54,27%, у Кылычдароглу 39,75%.

— у Эрдогана 54,27%, у Кылычдароглу 39,75%. После 32% — у Эрдогана 53,37%, у Кылычдароглу 40,68%.

— у Эрдогана 53,37%, у Кылычдароглу 40,68%. После 40% — у Эрдогана 52,7%, у Кылычдароглу 41,39%.

— у Эрдогана 52,7%, у Кылычдароглу 41,39%. После 50% — у Эрдогана 52,1%, у Кылычдароглу 41,9%.

— у Эрдогана 52,1%, у Кылычдароглу 41,9%. После 60% — у Эрдогана 51,7%, Кылычдароглу 42,46%.

— у Эрдогана 51,7%, Кылычдароглу 42,46%. После 70% — у Эрдогана 51,1%, у Кылычдароглу 42,96%.

— у Эрдогана 51,1%, у Кылычдароглу 42,96%. После 80% — у Эрдогана 50,66%, у Кылычдароглу 43,53%.

— у Эрдогана 50,66%, у Кылычдароглу 43,53%. После 90% — у Эрдогана 50,01%, у Кылычдароглу 44,21%.

— у Эрдогана 50,01%, у Кылычдароглу 44,21%. После 95% — у Эрдогана 49,52%, у Кылычдароглу 44,75%.

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Президентские и парламентские выборы в Турции завершились в 17:00 (совпадает с мск) 14 мая. Для турецких граждан, проживающих за рубежом, голосование в посольствах организовали 9 мая.

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган занимает свой пост с 2014 года. До этого, с 2003-го, когда основанная им Партия справедливости впервые победила на парламентских выборах, он был премьер-министром. Эрдоган заявлял о готовности уйти из власти, если проиграет на выборах 2023 года. Политик говорил, что «тот, кто не уважает результаты голосования, не уважает нацию».

Всего участие в президентской гонке принимают четыре кандидата, однако главным конкурентом Эрдогана стал лидер оппозиции, глава Республиканской народной партии, выдвинутый Национальным альянсом из шести партий, Кемаль Кылычдароглу.

До прихода в политику в качестве депутата национального собрания Турции в начале нулевых Кылычдароглу около двух десятилетий отработал на госслужбе. В 2002 году он вступил в Республиканскую народную партию, а в 2010 году стал ее председателем. В 2009 году Кылычдароглу участвовал в выборах мэра Стамбула, но проиграл кандидату от правящей Партии справедливости и развития. В президентских выборах до 2023 года Кылычдароглу никогда не участвовал.

Второй тур с участием Эрдогана и Кылычдароглу считался наиболее вероятным сценарием, причем в первом преимущество ожидалось за конкурентом действующего президента, а в финальном голосовании их шансы на победу оценивались как равные.