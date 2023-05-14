Драки на избирательных участках в Турции. Видео

В Турции на избирательных участках произошли драки сторонников Эрдогана и оппозиции

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На нескольких избирательных участках в Турции произошли драки между голосующими на выборах президента и депутатов парламента.

Одна из драк произошла на участке в районе Бахчилиэвлер в провинции Стамбул, сообщила газета Solcu. Издание опубликовало в своем Twitter видео, на котором мужчину с окровавленным носом уводят из толпы избирателей.

В городе Кызылтепе провинции Мардин родственники кандидата в депутаты от Партии справедливости и развития Фарука Кылыча напали на наблюдателей от Левой партии зеленых, которые хотели снять на телефон массовое голосование на участке, сообщает Mezopotamya. Пострадали двое человек, их госпитализировали.

Избиратели также подрались в районе Артуклу той же провинции. Один человек получил легкое ранение. В округе Косер мужчины, которые собирались проголосовать вместо своих жен, напали на сотрудников избирательного участка, которые пытались им помешать. Потасовка прекратилась после вмешательства полиции.

В районе Акчакале в провинции Шанлыурфа избиратели, проголосовавшие за разных кандидатов, закидали друг друга камнями и палками, передает газета Duvar. В одном автомобиле были разбиты окна. Драка прекратилась после вмешательства очевидцев.

14 марта в Турции прошли президентские и парламентские выборы. Голосование завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с мск). Основными фаворитами президентской гонки считаются двое — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (занимает пост с 2014 года, до этого более десяти лет был премьер-министром) и кандидат от Народного альянса Кемаль Кылычдароглу.

После обработки 38,25% бюллетеней лидирует Эрдоган с 52,85%, его основной конкурент Кылычдароглу набирает 41,23%. Для победы в первом туре необходимо получить свыше 50%.