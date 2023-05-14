Эрдоган устроил раздачу подарков после голосования на выборах

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на выборах президента Турции, его помощники устроили раздачу подарков, сообщает корреспондент РБК.

Эрдоган проголосовал в Стамбуле на участке в школе, которая находится в районе Ускудар. После голосования он вышел пообщаться с людьми и устроил раздачу подарков. Несколько мужчин принесли большие спортивные сумки, в которых находились куклы в пластиковых коробках. Они подошли к заграждениям и начали раздавать их тем, кто пришел встретить Эрдогана с детьми. Мальчикам раздали пластмассовые машинки.

У входа в школу припарковано несколько бронированных автомобилей, Эрдогана охраняют мужчины в форме с двуствольными ружьями, передает корреспондент.

В каждом классе на первом этаже школы, ставшей на время избирательным участком, организовано голосование. В зависимости от номера люди выстраиваются в очередь в класс. Квитки с адресом участка и номером люди получают заранее по почте. Заходят по одному, предъявляют удостоверение личности, получают два бюллетеня и печать и проходят в одну из двух кабинок. Первый бюллетень — с изображением кандидатов в президенты, второй — с перечнем партий, борющихся за место в парламенте. Избиратели должны выбрать кандидата и партию, после чего положить бюллетени в желтый конверт, запечатать его и поставить печать. Затем они опускают его в прозрачную урну, расписываются и уходят.

Кемаль Кылычдароглу, главный соперник Эрдогана, проголосовал в Анкаре на выборах, сообщает Gazete Duvar. Третий кандидат в президенты, Синан Оган, также проголосовал в Анкаре, сообщает Cumhuriyet.

14 мая в Турции проходят выборы президента. В борьбе участвуют три кандидата: действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов. Если никто не сможет этого сделать, то 28 мая будет второй тур.

Согласно опросам, основная борьба развернется между Эрдоганом и Кылычдароглу. По данным исследования общественного мнения от компании Konda, проведенного 6–7 мая среди 3480 человек из 35 провинций, Эрдоган набрал 43,7% голосов, а Кылычдароглу — 49,3%.