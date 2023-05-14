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Эрдоган устроил раздачу подарков после голосования на выборах

Эрдоган проголосовал на выборах президента Турции и устроил раздачу подарков

Эрдоган устроил раздачу подарков после голосования на выборах
Video

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на выборах президента Турции, его помощники устроили раздачу подарков, сообщает корреспондент РБК.

Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК

Эрдоган проголосовал в Стамбуле на участке в школе, которая находится в районе Ускудар. После голосования он вышел пообщаться с людьми и устроил раздачу подарков. Несколько мужчин принесли большие спортивные сумки, в которых находились куклы в пластиковых коробках. Они подошли к заграждениям и начали раздавать их тем, кто пришел встретить Эрдогана с детьми. Мальчикам раздали пластмассовые машинки.

Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК Фото:Вероника Вишнякова / РБК

У входа в школу припарковано несколько бронированных автомобилей, Эрдогана охраняют мужчины в форме с двуствольными ружьями, передает корреспондент.

В каждом классе на первом этаже школы, ставшей на время избирательным участком, организовано голосование. В зависимости от номера люди выстраиваются в очередь в класс. Квитки с адресом участка и номером люди получают заранее по почте. Заходят по одному, предъявляют удостоверение личности, получают два бюллетеня и печать и проходят в одну из двух кабинок. Первый бюллетень — с изображением кандидатов в президенты, второй — с перечнем партий, борющихся за место в парламенте. Избиратели должны выбрать кандидата и партию, после чего положить бюллетени в желтый конверт, запечатать его и поставить печать. Затем они опускают его в прозрачную урну, расписываются и уходят.

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Кемаль Кылычдароглу, главный соперник Эрдогана, проголосовал в Анкаре на выборах, сообщает Gazete Duvar. Третий кандидат в президенты, Синан Оган, также проголосовал в Анкаре, сообщает Cumhuriyet.

Эрдоган устроил раздачу подарков после голосования на выборах

14 мая в Турции проходят выборы президента. В борьбе участвуют три кандидата: действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов. Если никто не сможет этого сделать, то 28 мая будет второй тур.

Согласно опросам, основная борьба развернется между Эрдоганом и Кылычдароглу. По данным исследования общественного мнения от компании Konda, проведенного 6–7 мая среди 3480 человек из 35 провинций, Эрдоган набрал 43,7% голосов, а Кылычдароглу — 49,3%.

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Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова, Сергей Грехов
Реджеп Тайип Эрдоган Турция выборы президента
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