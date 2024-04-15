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Политика ,  
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В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах

В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах
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В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах, передают «Sputnik Грузия» и Ambebi.

Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект об иноагентах. На проспекте Руставели, где проходит акция против принятия законопроекта, граждан призывают разойтись.

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Ковтун Екатерина
Грузия законопроект иноагенты
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