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Военная операция на Украине ,  
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На Украине разработали дрон-камикадзе с дальностью более 100 км

Зеленскому показали дрон-камикадзе с дальностью полета более 100 км
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина разработала новый барражирующий боеприпас. По информации «Украинской правды», он способен наносить удары на дистанции более чем 100 км. Россия применят свой дрон-камикадзе — «Ланцет»
Владимир Зеленский (в центре)
Владимир Зеленский (в центре) (Фото: ermaka2022 / Telegram)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому 13 апреля представили новый барражирующий боеприпас, передает «Украинская правда» (УП). По данным издания, дальность полета беспилотника составляет более 100 км.

Дрон-камикадзе работает на электрическом двигателе и запускается с катапульты. На беспилотник можно установить боевую часть весом до 3 кг. Максимальная скорость аппарата не превышает 180 км/ч.

Как пишет УП, в паре с новым дроном-камикадзе работает беспилотник-ретранслятор. Среди задач последнего — поиск целей и фиксация последствий ударов.

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Фото:София Гатилова / Reuters

В начале апреля близкий к украинской программе беспилотников источник CNN заявил, что Украина применяет в дронах «базовую форму» искусственного интеллекта для ориентации в условиях помех при атаках на Россию. Бывший британский военный и эксперт в области беспилотников и ИИ Крис Линкольн-Джонс уточнил, что уровень этой технологии все еще низок.

Москва осуждает украинские атаки по российским регионам.

Глава Минцифры Украины заявил, что страна в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия (с радиусом действия от 700 до 1 тыс. км) по сравнению с 2023 годом. Он подчеркнул наличие БПЛА, которые способны пролететь и более 1 тыс. км. Зеленский говорил о цели произвести не менее 1 млн БПЛА в 2024 году.

В секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова заявляли, что к 2030 году планируется производить более 32 тыс. беспилотных авиасистем (БАС) в год, что в три раза больше текущего объема производства. Минпромторг отмечал, что в 2024 году выпуск БАС достигнет около 11,7 тыс. единиц.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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