На Украине разработали дрон-камикадзе с дальностью более 100 км

Украина разработала новый барражирующий боеприпас. По информации «Украинской правды», он способен наносить удары на дистанции более чем 100 км. Россия применят свой дрон-камикадзе — «Ланцет»

Владимир Зеленский (в центре) (Фото: ermaka2022 / Telegram)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому 13 апреля представили новый барражирующий боеприпас, передает «Украинская правда» (УП). По данным издания, дальность полета беспилотника составляет более 100 км.

Дрон-камикадзе работает на электрическом двигателе и запускается с катапульты. На беспилотник можно установить боевую часть весом до 3 кг. Максимальная скорость аппарата не превышает 180 км/ч.

Как пишет УП, в паре с новым дроном-камикадзе работает беспилотник-ретранслятор. Среди задач последнего — поиск целей и фиксация последствий ударов.

В начале апреля близкий к украинской программе беспилотников источник CNN заявил, что Украина применяет в дронах «базовую форму» искусственного интеллекта для ориентации в условиях помех при атаках на Россию. Бывший британский военный и эксперт в области беспилотников и ИИ Крис Линкольн-Джонс уточнил, что уровень этой технологии все еще низок.

Москва осуждает украинские атаки по российским регионам.

Глава Минцифры Украины заявил, что страна в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия (с радиусом действия от 700 до 1 тыс. км) по сравнению с 2023 годом. Он подчеркнул наличие БПЛА, которые способны пролететь и более 1 тыс. км. Зеленский говорил о цели произвести не менее 1 млн БПЛА в 2024 году.

В секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова заявляли, что к 2030 году планируется производить более 32 тыс. беспилотных авиасистем (БАС) в год, что в три раза больше текущего объема производства. Минпромторг отмечал, что в 2024 году выпуск БАС достигнет около 11,7 тыс. единиц.