CNN рассказал, что украинские дроны могут летать без связи со спутником
Украинская сторона использует в дронах «базовую форму» искусственного интеллекта для ориентации в условиях помех при атаках на российской территории, сообщил CNN источник, близкий к украинской программе беспилотников.
«Каждый летательный аппарат оснащен терминальным компьютером, на котором хранятся спутниковые данные и данные о местности. <...> Полеты заранее согласовываются с нашими союзниками, и летательные аппараты следуют плану полета», — рассказал собеседник телеканала.
Аналитик-исследователь Королевского института объединенных служб базирующегося в Великобритании аналитического центра Ной Сильвия пояснил, что у беспилотников есть «машинное зрение» — форма искусственного интеллекта, которая позволяет аппарату определить месторасположение.
«По сути, вы берете модель, записываете ее на чип и обучаете эту модель определять географию и цель, к которой она движется. <...> Когда он, наконец, будет развернут, он сможет определить, где находится. <...> Ему не требуется никакой связи [со спутниками], он полностью автономен», — объясняет ученый.
В то же время бывший британский военный и эксперт в области беспилотников и ИИ Крис Линкольн-Джонс заявил, что уровень этой технологии еще низок. «Такого уровня автономии у беспилотников раньше не было, но мы все еще находимся на ранних стадиях раскрытия потенциала этой технологии», — сказал он CNN.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил о цели произвести не менее 1 млн беспилотников в 2024 году. The Wall Street Journal связывала это с замедлением поставок помощи от западных стран. Как отмечал Зеленский в феврале, 90% дронов, используемых на фронте, украинского производства.
Главком ВСУ Александр Сырский называл развитие беспилотных систем одним из своих приоритетов. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 1 апреля заявил, что страна в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с 2023 годом. По его словам, речь идет о дронах радиусом действия от 700 до 1 тыс. км. «Но сейчас есть модели, способные пролететь более 1 тыс. км», — добавил министр.
Президент России Владимир Путин, объявляя начало военной операции на Украине, называл одной из целей демилитаризацию страны. В июне прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта задача «во многом выполнена», поскольку Киев использует меньше своего и все больше западного оружия. Россия осуждает военную помощь Украине.
Утром 2 апреля дроны впервые атаковали предприятия в Татарстане — в Елабуге и Нижнекамске. Технологический процесс работы на производствах не нарушен, серьезных разрушений не зафиксировано, заявили в пресс-службе главы республики. Пресс-служба особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», которая находится в Елабужском районе, сообщила, что в атаке участвовали два беспилотника, которые «были оснащены оборудованием стран НАТО». Пострадали семь человек, троих госпитализировали.
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