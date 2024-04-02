 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

CNN рассказал, что украинские дроны могут летать без связи со спутником

CNN: ВСУ используют ИИ для атак беспилотников на российской территории
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ используют в беспилотниках формы искусственного интеллекта, которые позволяют добиться большей точности и ориентации в условиях помех, сообщает CNN. В Киеве говорили о разработке дронов дальностью более 1 тыс. км
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Украинская сторона использует в дронах «базовую форму» искусственного интеллекта для ориентации в условиях помех при атаках на российской территории, сообщил CNN источник, близкий к украинской программе беспилотников.

«Каждый летательный аппарат оснащен терминальным компьютером, на котором хранятся спутниковые данные и данные о местности. <...> Полеты заранее согласовываются с нашими союзниками, и летательные аппараты следуют плану полета», — рассказал собеседник телеканала.

Аналитик-исследователь Королевского института объединенных служб базирующегося в Великобритании аналитического центра Ной Сильвия пояснил, что у беспилотников есть «машинное зрение» — форма искусственного интеллекта, которая позволяет аппарату определить месторасположение.

«По сути, вы берете модель, записываете ее на чип и обучаете эту модель определять географию и цель, к которой она движется. <...> Когда он, наконец, будет развернут, он сможет определить, где находится. <...> Ему не требуется никакой связи [со спутниками], он полностью автономен», — объясняет ученый.

В то же время бывший британский военный и эксперт в области беспилотников и ИИ Крис Линкольн-Джонс заявил, что уровень этой технологии еще низок. «Такого уровня автономии у беспилотников раньше не было, но мы все еще находимся на ранних стадиях раскрытия потенциала этой технологии», — сказал он CNN.

Несколько жителей Елабуги пострадали в результате атаки дрона
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о цели произвести не менее 1 млн беспилотников в 2024 году. The Wall Street Journal связывала это с замедлением поставок помощи от западных стран. Как отмечал Зеленский в феврале, 90% дронов, используемых на фронте, украинского производства.

Читайте на РБК Pro
Что не так с постоянным стремлением к саморазвитию
Как вывести приложение в топ App Store и Google Play
Самый дорогой айтишник в России: как найти и удержать DevOps-инженера
Поиск тех, кто платит зарплату в конвертах, ужесточится. Что их выдаст

Главком ВСУ Александр Сырский называл развитие беспилотных систем одним из своих приоритетов. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 1 апреля заявил, что страна в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с 2023 годом. По его словам, речь идет о дронах радиусом действия от 700 до 1 тыс. км. «Но сейчас есть модели, способные пролететь более 1 тыс. км», — добавил министр.

Президент России Владимир Путин, объявляя начало военной операции на Украине, называл одной из целей демилитаризацию страны. В июне прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта задача «во многом выполнена», поскольку Киев использует меньше своего и все больше западного оружия. Россия осуждает военную помощь Украине.

Утром 2 апреля дроны впервые атаковали предприятия в Татарстане — в Елабуге и Нижнекамске. Технологический процесс работы на производствах не нарушен, серьезных разрушений не зафиксировано, заявили в пресс-службе главы республики. Пресс-служба особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», которая находится в Елабужском районе, сообщила, что в атаке участвовали два беспилотника, которые «были оснащены оборудованием стран НАТО». Пострадали семь человек, троих госпитализировали.

CNN рассказал, что украинские дроны могут летать без связи со спутником
CNN рассказал, что украинские дроны могут летать без связи со спутником

Мэр Белгорода показал последствия ракетных городу по городу. Видео

ЦБ назвал условия повышения ключевой ставки. Список

Для использования ChatGPT для больше не нужна регистрация

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

Вв России подорожали автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Карточки

Атака беспилотников в Татарстане попала на видео

Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
дроны искусственный интеллект CNN беспилотники
Материалы по теме
В Киеве заявили о разработке дронов с дальностью действия более 1 тыс. км
Политика
Над Белгородской областью сбили еще два дрона
Политика
Британские дроны за $6 млн оказались неспособны работать в непогоду
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 99,57 (+0,04) Инвестиции, 01 апр, 16:57 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 92,29 (-0,07) Инвестиции, 01 апр, 16:57
Законопроект о недопуске иноагентов на выборы отозвали перед внесением Политика, 13:48
Шойгу исключил участие призывников в военной операции на Украине Политика, 13:40
Что не так с постоянным стремлением к саморазвитию Pro, 13:38
Полиция провела проверку сотрудников склада Wildberries в Рязани Общество, 13:36
Песков заявил о «последних согласованиях» сроков визита Мадуро в Москву Политика, 13:34
Москва вошла в тройку городов — лидеров по снижению спроса на жилье Недвижимость, 13:31
«Динамо» продлит контракт с рекордсменом КХЛ и лучшим бомбардиром Гусевым Спорт, 13:30
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Песков прокомментировал проект о запрете для иноагентов избираться Политика, 13:25
Цена нефти Brent превысила $89 впервые за пять месяцев Инвестиции, 13:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:13
Спасшего людей в «Крокусе» подростка наградили грантом на обучение в вузе Общество, 13:06
ПСБ профинансирует строительство микрорайона в Краснодарской агломерации Пресс-релиз, 13:02
В Думе предложили наказывать за работу в любых нежелательных организациях Политика, 12:53
Число пострадавших при атаке дрона в «Алабуге» выросло до 12 Общество, 12:48