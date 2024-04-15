Патрушев обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с главой Совбеза Израиля

В ночь на 14 апреля Иран нанес массированный удар по территории Израиля, что стало ответом за атаку ЦАХАЛ на иранское посольство в Сирии. Патрушев созвонился со своим израильским коллегой и призвал «проявить сдержанность»

Николай Патрушев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев созвонился со своим израильским коллегой Цахи Ханегби, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Совбеза.

В ходе разговора стороны обсудили обострение на Ближнем Востоке и отметили необходимость недопущения эскалации. «В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта. Подчеркнуто, что Россия выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении.

В ночь на 14 апреля Иран нанес массированный удар по территории Израиля беспилотниками и крылатыми ракетами. По словам представителя израильской армии контр-адмирала Даниэля Хагари, было запущено около 300 дронов, крылатых и баллистических ракет, почти все они были перехвачены силами Израиля и союзников. Министр обороны Йоав Галант сообщил, что удары Тегерана имели «минимальные последствия».

Иранская сторона назвала произошедшую атаку «Операция «Правдивое обещание». Она стала ответом на авиаудар Израиля по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Тогда погибли семь высокопоставленных офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Начальник Генштаба вооруженных сил республики генерал-майор Мохаммад Багери утром 15 апреля объявил о завершении операции. Командующий КСИР генерал Хосейн Салами отметил, что она «оказалась более успешной, чем ожидалось».

В официальном заявлении МИД России призвал все стороны к сдержанности. Официальный представитель МИДа Мария Захарова в ответ на призыв израильского посла в Москве Симоны Гальперин осудить атаку Тегерана напомнила об отсутствии реакции на удары Украины по российским регионам. «Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я», — сказала Захарова.