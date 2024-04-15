Песков заявил, что эскалация на Ближнем Востоке «ни в чьих интересах»

В Кремле заявили, что «чрезвычайно обеспокоены» эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, и призвали страны региона к сдержанности после атаки Ирана на Израиль

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия «чрезвычайно обеспокоена» эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и призывает страны региона к сдержанности, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Дальнейшая эскалация — ни в чьих интересах. Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами», —сказал Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль (цитата по ТАСС).

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на призыв посла Израиля Симоны Гальперин осудить удар Ирана по стране напомнила о «регулярных заявлениях в поддержку действий [президента Украины Владимира] Зеленского со стороны израильских официальных лиц». «Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я», — написала она в телеграм-канале.

Вечером 14 апреля внешнеполитическое ведомство сообщило о телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом. Глава иранского МИДа проинформировал Лаврова о принятых Тегераном мерах в ответ на израильский авиаудар по консульству республики в Дамаске. Министры отметили, что «дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые опасные провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке».

В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю, выпустив более 300 ракет и беспилотников, большинство из них было перехвачено силами Израиля и союзников. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху утром объявил, что атака была отражена.

Тегеран объяснил удар ответом на атаку Израиля на консульство в Дамаске 1 апреля. МИД Ирана назвал целью операции «Правдивое обещание» против Израиля авиабазу для истребителей F-35 и разведывательные центры, которые были задействованы при ударе по консульству. Израильский президент Ицхак Герцог счел действия республики объявлением войны.