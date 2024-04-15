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Удар Ирана по Израилю ,  
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Песков заявил, что эскалация на Ближнем Востоке «ни в чьих интересах»

Песков: призываем страны Ближнего Востока к сдержанности после атаки Ирана
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
В Кремле заявили, что «чрезвычайно обеспокоены» эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, и призвали страны региона к сдержанности после атаки Ирана на Израиль
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия «чрезвычайно обеспокоена» эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и призывает страны региона к сдержанности, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Дальнейшая эскалация — ни в чьих интересах. Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами», —сказал Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль (цитата по ТАСС).

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на призыв посла Израиля Симоны Гальперин осудить удар Ирана по стране напомнила о «регулярных заявлениях в поддержку действий [президента Украины Владимира] Зеленского со стороны израильских официальных лиц». «Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я», — написала она в телеграм-канале.

Удар Ирана по Израилю. Главное
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Вечером 14 апреля внешнеполитическое ведомство сообщило о телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом. Глава иранского МИДа проинформировал Лаврова о принятых Тегераном мерах в ответ на израильский авиаудар по консульству республики в Дамаске. Министры отметили, что «дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые опасные провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке».

В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю, выпустив более 300 ракет и беспилотников, большинство из них было перехвачено силами Израиля и союзников. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху утром объявил, что атака была отражена.

Тегеран объяснил удар ответом на атаку Израиля на консульство в Дамаске 1 апреля. МИД Ирана назвал целью операции «Правдивое обещание» против Израиля авиабазу для истребителей F-35 и разведывательные центры, которые были задействованы при ударе по консульству. Израильский президент Ицхак Герцог счел действия республики объявлением войны.

Песков заявил, что эскалация на Ближнем Востоке «ни в чьих интересах»
Песков заявил, что эскалация на Ближнем Востоке «ни в чьих интересах»

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Елена Чернышова
Дмитрий Песков атака Иран Израиль Ближний Восток
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