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Удар Ирана по Израилю ,  
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Иран назвал цель операции «Правдивое обещание»

МИД Ирана: удар по Израилю носил ограниченный характер
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Удар Ирана по Израилю
Иран ограниченно ударил по Израилю, и если тот не остановится, следующий удар будет серьезнее, пригрозил Тегеран. Тель-Авив решил не обмениваться с ним ударами после звонка из США
Погрузка остатков ракетного ускорителя недалеко от города Арад в Израиле
Погрузка остатков ракетного ускорителя недалеко от города Арад в Израиле (Фото: Christophe van der Perre / Reuters)

Власти Ирана сообщили американскому правительству, что удар по Израилю носил ограниченный характер, передает телеканал PressTV слова главы иранского МИДа Амира Абдоллахяна.

Он пояснил, что целью атаки были авиабаза для истребителей F-35 и разведывательные центры, которые были задействованы при ударе по иранскому консульству в Дамаске. Вместе с тем, продолжил он, Иран ударит по американским базам, если они будут задействованы в операциях Израиля. По его словам, Тегеран усомнился бы в необходимости ответа, если Совбез ООН осудил бы дамасский удар.

«Самая мощная атака дронов в истории». Как Иран наносил удары по Израилю
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Удар по Дамаску был нанесен 1 апреля. Погибли высокопоставленный военачальник Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди — это бригадный генерал, который командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии, — его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими и еще пять офицеров КСИР. Как пишет Times of Israel, Захеди причастен к операциям против Израиля. Издание назвало его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, убитого в Ираке в результате удара США в 2020 году. Израиль напрямую не взял на себя ответственность за дамасский удар.

В ответ на этот удар Иран поздно вечером 13 апреля выпустил десятки дронов, крылатых и баллистических ракет в направлении Израиля. Израилю и американским военным удалось сбить 99% целей, передавал Ynet.

Атака Ирана на Израиль стала первым открытым ударом после долгих лет гибридной войны между ними.

«Если израильский режим снова совершит какую-либо военную агрессию, ответ Ирана, несомненно, будет более сильным и решительным», — пригрозил также иранский постпред в ООН Амир Саид Ираван. Аналогичное предупреждение озвучил глава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами. По мнению командующего, атака «оказалась более успешной, чем ожидалось».

В КСИР ранее сообщили, что атака Ирана на Израиль получила название «Операция «Правдивое обещание». Начальник Генштаба вооруженных сил республики генерал-майор Мохаммад Багери утром объявил о завершении операции.

Иран назвал цель операции «Правдивое обещание»
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Власти Израиля рассматривали перспективу ответных ударов по Ирану после ночной атаки, но дискуссии прекратились после беседы израильского премьера Биньямина Нетаньяху с американским президентом Джо Байденом, пишет New York Times со ссылкой на источники. Кроме того, повлияло то, что иранская атака причинила относительно небольшой ущерб.

Байден попросил не допустить эскалации ситуации, за что столкнулся с критикой со стороны республиканцев.

Израиль пока не определил масштабы того, как ответит на иранские действия, рассказал CNN израильский источник. По его словам, Тель-Авив подумает, «разбить ли всю посуду» или принять взвешенное решение.

Иран назвал цель операции «Правдивое обещание»
Иран назвал цель операции «Правдивое обещание»

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