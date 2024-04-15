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Удар Ирана по Израилю ,  
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Axios сообщил о непубличном решении стран G7 по Израилю и Ирану

Axios: лидеры G7 попросят Израиль не допустить эскалации при ответе Ирану
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Военный кабинет Израиля рассматривал возможность немедленного ответа на нападение Ирана, но от идеи отказались из-за разговора Нетаньяху с Байденом. G7 призовет Тель-Авив воздержаться от шагов, которые приведут к большей эскалации
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Лидеры стран G7 обеспокоены возможным ответом Израиля на воздушную атаку Ирана в ночь на 14 апреля и попросят страну не предпринимать шагов, которые приведут к еще большей эскалации конфликта, сообщает Axios со ссылкой на источник, присутствовавший на их встрече.

Саммит в формате видеоконференции прошел накануне. По его итогам Группа семи опубликовала заявление, где осудила нападение Ирана, потребовала от Тегерана и союзников прекратить атаки, предупредила о мерах в ответ на «дальнейшие дестабилизирующие инициативы» и выразила поддержку Израилю.

Созвать встречу предложил президент США Джо Байден, который после иранской атаки поговорил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам президента, Израилю при помощи американских военных удалось перехватить большинство ракет и дронов, которые были запущены с территорий Ирана, Йемена, Сирии и Ирака. К иранским ударам ночью присоединились йеменские хуситы и ливанская «Хезболла».

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Джо Байден

По словам источников Axios, члены военного кабинета Израиля — министры Бенни Ганц и Гади Айзенкот — предлагали начать контратаку немедленно, вечером 13 апреля. Против выступили Нетаньяху и другие члены кабмина, поскольку на тот момент не было ясно, приведет ли иранская атака к жертвам и разрушениям. Один из собеседников издания сообщил, что премьер хотел дождаться разговора с Байденом. По данным New York Times, американский лидер отговорил израильскую сторону от ответного удара. Как писала газета, Байден предупредил, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана и не поддержат их проведение. Натаньяху ответил, что понимает это.

По данным армии обороны Израиля ЦАХАЛ, Иран запустил около 350 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Большинство из них были перехвачены за пределами израильской территории. Тель-Авив назвал нападение объявлением войны Израилю.

Действия Тегерана осудили западные государства, генсек ООН Антониу Гутеррищ заявил, что «мир не может позволить себе еще одну войну». Тегеран объяснил атаку ответом на удар по Дамаску 1 апреля, при котором погибли офицеры Корпуса стражей исламской революции.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
G7 Израиль Иран США Джо Байден
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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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