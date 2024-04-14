Байден: Израиль при помощи США сбил почти все запущенные Ираном ракеты и дроны

Байден заявил, что Израиль и США сбили почти все запущенные Ираном ракеты

Байден назвал действия Ирана «дерзким нападением». По его словам, атака осуществлялась также с территорий Йемена, Сирии и Ирака. Президент США решил созвать лидеров G7, чтобы подготовить дипломатический ответ Тегерану

Израиль при помощи американских военных сбил почти все беспилотники и ракеты, которые в его сторону запустил Иран, сообщил президент США Джо Байден.

Американский лидер заявил, что по его указанию Соединенные Штаты на прошлой неделе перебросили на Ближний Восток дополнительные силы, в том числе самолеты и эсминцы. Благодаря этому, а также «исключительному мастерству американских военных», атаку удалось отразить. Ранее в армии обороны Израиля заявили, что Тегеран запустил 200 ракет и снарядов, большинство были сбиты еще за пределами страны. В перехвате также участвовала Иордания.

Байден осудил действия Ирана и назвал их «дерзким нападением»; по его словам, атака осуществлялась также с территорий Йемена, Сирии и Ирака. Об этом сообщил также глава Пентагона Ллойд Остин, отметив, что силы США на Ближнем Востоке сбили десятки БПЛА и ракет. «Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но без колебаний будем действовать так, чтобы защитить наши силы и поддержать оборону Израиля», — пообещал он.

Американский лидер созывает заседание лидеров — стран G7, чтобы подготовить согласованный дипломатический ответ. По словам президента, американские войска или объекты в регионе не были атакованы во время удара Тегерана. США будут сохранять бдительность и «без колебаний примут все необходимые меры для защиты своих людей», пообещал он.

Говоря о телефонной беседе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, Байден заявил, что США подтверждают «непоколебимую приверженность безопасности Израиля». Канал NBC ранее сообщал, что Вашингтон обеспокоен из-за того, что при ответном ударе Израиль не учтет возможных последствий и попыток Тель-Авива «еще глубже втянуть США в более широкий конфликт». В Пентагоне попросили Израиль заранее уведомить США о будущих действиях.

По данным NYT, Тегеран запустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». Большая часть запусков была произведена из Ирана, какая-то — из Ирака и Йемена. В атаке также участвовали йеменские хуситы и ливанская «Хезболла». Израиль оценил ущерб как незначительный, а в Иране заявили о поражении нескольких военных объектов.

Свою атаку Иран объяснил ответом на удар Израиля по Дамаску, при котором погибли иранские генералы. Действия Тегерана осудили ряд государств. СБ ООН проведет заседание 14 апреля.