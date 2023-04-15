Патриарх призвал молиться о справедливом мире для братских народов

Патриарх Кирилл на Пасху рассказал про молитвы о «справедливом мире» России и Украине

Патриарх в пасхальном послании к верующим призвал молиться о прочном мире для «братских народов, вышедших из единой Днепровской купели»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Олег Варов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Христиане не могут равнодушно наблюдать «беды и лишения наших братьев и сестер, сердца которых опалены огнем междоусобного конфликта», а потому особенные молитвы в праздник Пасхи произносятся о находящихся в зоне военных действий людях. Об этом заявил в своем пасхальном послании патриарх Московский и всея Руси Кирилл, не упоминая слова «Украина».

«Мы возносим ко Господу сугубые прошения о том, чтобы он <...> даровал братским народам, вышедшим из единой Днепровской купели крещения, прочный и справедливый мир», — сказал патриарх Кирилл.

12 апреля заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что со стороны РПЦ было бы странно выступать с инициативой о пасхальном перемирии на Украине.

На Рождество патриарх вместе с предложением о перемирии призвал детей быть готовыми встать на защиту страны. «Всегда быть готовыми настолько любить Родину, чтобы послужить ей, а в какие-то самые грозные моменты — обращаюсь в первую очередь к мальчикам, которые станут взрослыми», — предложил патриарх Кирилл. Идею о перемирии поддержал президент Владимир Путин, но в Киеве согласились на перемирие только при условии вывода российских войск с территории Украины.

В 2022 году к пасхальному перемирию призывал глава Католической церкви, понтифик Франциск. Он подчеркнул, что перемирие должно использоваться не для перевооружения и дальнейшего возобновления боевых действий, а для установления мира путем реальных переговоров.