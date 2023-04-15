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ТАСС узнал об отказе СК возбуждать дело против Собчак о фейках

ТАСС: СК отказал в возбуждении дела против Собчак о распространении фейков о госвласти
Следствие постановило об отказе возбуждать дело в отношении Собчак, сообщает ТАСС. Ранее сотрудники МВД попросили проверить материалы дела о причастности журналистки в распространении фейка о госвласти
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Журналист Ксения Собчак (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

СК России отказался возбуждать уголовное дело против журналиста Ксении Собчак по материалам МВД о распространение фейков о госвласти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«Следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ксении Анатольевны Собчак», — сказал источник.

В октябре 2022 года сотрудники полиции обратились в СК с просьбой проверить материалы дела о причастности журналистки в распространении фейка о «государственном финансировании фестивалей».

Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) были арестованы 26 октября по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн руб. В отношении них было возбуждено дело по п. б ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере).

Следствие полагало, что они вступили в сговор с целью вымогательства у Чемезова и подготовили для телеграм-канала статью, которая «могла причинить вред правам и законным интересам главы «Ростеха» и его близких.

Романовский вину не признал, а Суханов выразил готовность признать только требование суммы 800 тыс. руб. В начале ноября по этому же делу арестовали журналиста светской хроники Тамерлана Бигаева.

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Телеграм-канал «112» и ТАСС писали, что в доме Собчак по этому делу прошли обыски; по данным агентства, ее собирались задержать. Она выехала в Литву по израильскому паспорту. Задержание своего коммерческого директора журналистка назвала «облавой». По данным источников РБК, сама она не проходила подозреваемой по делу. 7 ноября прошлого года Собчак вернулась в Россию.

После ареста Суханова, Романовского Собчак извинилась перед Чемезовым за действия обвиняемых. Она заявила, что в обвинениях против ее коллег нет политического контекста, и указала, что верит в снисхождение к ним.

В феврале журналистка пришла на заседание Мосгорсуда поддержать Суханова, передавало «РИА Новости».

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