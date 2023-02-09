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Собчак пришла в суд поддержать своего коммерческого директора

Ксения Собчак пришла в суд поддержать своего коммерческого директора Кирилла Суханова
Тамерлан Бигаев, Ариан Романовский и Кирилл Суханов
Тамерлан Бигаев, Ариан Романовский и Кирилл Суханов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Ксения Собчак пришла на заседание Мосгорсуда поддержать своего коммерческого директора Кирилла Суханова, передает корреспондент «РИА Новости».

Собчак пришла вместе с телеведущей Аленой Водонаевой и до начала заседания пообщалась с адвокатом Суханова.

Суд в четверг, 9 февраля, рассмотрел апелляционную жалобу Суханова на продление ареста по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова и признал сохранение этой меры пресечения законным. Вместе с Сухановым в СИЗО до 24 марта останутся экс-главред Tatler Ариан Романовский и журналист светской хроники Тамерлан Бигаев.

Адвокат Романовского Дмитрий Малютов заявил, что защита будет обжаловать «незаконное» решение. Адвокат Бигаева Кристина Цыпкало тоже пообещала подать апелляцию после получения полного письменного обоснования.

Коммерческий директор журналистки и двое других фигурантов дела обвиняются в вымогательстве у Чемезова 11 млн руб. По версии следствия, Суханов и Романовский подготовили статью для телеграм-канала «Тушите свет» с информацией, которая могла причинить вред правам и законным интересам главы «Ростеха» и его близких. Чтобы статья не вышла, обвиняемые требовали от Чемезова деньги, считают следователи. Тамерлана Бигаева телеграм-канал Baza называет одним из администраторов «Тушите свет».

После ареста Суханова, Романовского и Бигаева Собчак извинилась перед Чемезовым за действия обвиняемых. Она заявила, что в обвинениях против ее коллег нет политического контекста, и указала, что верит в сочувствие и снисхождение к ним со стороны правоохранительных органов.

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