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FT узнала о недовольстве G7 тем, как Берн борется с олигархами из России

FT: G7 упрекнула Швейцарию в том, что она не достаточно борется с российскими олигархами
Берн не смог заморозить активы лиц с двойным гражданством, законных резидентов и тех, кто имеет юридические связи со швейцарскими юридическими лицами — эти «лазейки» подвергают Швейцарию репутационному риску, предупредили в G7
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

G7 в частном порядке упрекнула Швейцарию в том, что она прикладывает недостаточно усилий для борьбы с российскими олигархами, уклоняющимися от санкций. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на письмо, подписанное послами G7 в Берне от имени группы и послом ЕС.

В письме говорится, что швейцарские законы о неприкосновенности частной жизни и другие «лазейки» используются россиянами для сокрытия миллиардов в офшорах.

Берн заморозил российские активы на сумму $7,5 млрд, следует из данных государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам, однако
послы G7 сочли, что сумма могла быть значительно выше.

Группа выразила благодарность Швейцарии за ее «похвальные и значительные» усилия по предотвращению превращения страны в «безопасное убежище» для российских денег, но добавила, что необходима дополнительная работа для обеспечения соблюдения режима санкций.

«[Швейцарские чиновники] не смогли заморозить активы в рамках защиты лиц с двойным гражданством, законных резидентов, тех, кто имеет юридические связи со швейцарскими юридическими лицами, или тех, кто владеет косвенным бенефициарным правом. Мы разделяем обеспокоенность тем, что эти лазейки в судебных исках подвергают Швейцарию репутационному риску», — сообщается в письме.

FT получила копию письма, подлинность которого подтвердили высокопоставленные дипломаты двух стран G7.

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Ранее Bloomberg сообщил, что Минюст США решило проверить швейцарские банки Credit Suisse, UBS и другие на предмет того, помогали ли они российским бизнесменам обходить санкции.

В январе министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Берн находится под международным давлением на фоне обсуждения на Западе конфискации российских активов для восстановления Украины.

Он подчеркнул, что по действующему швейцарскому законодательству изъятие российских активов невозможно. «Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат», — подчеркнул Кассис.

В Кремле называли воровством идею изъятия российских активов в пользу Украины. Подобные действия приведут к проблемам для тех, кто это делает, предупредил российский лидер Владимир Путин. 

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Виктория Громова Виктория Громова
G7 Швейцария олигархи Россия санкции
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