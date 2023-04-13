Банки Швейцарии ужесточат контроль за счетами россиян

Банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет. Швейцария столкнулась с давлением США и стран G7 из-за небольшого объема замороженных российских активов

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Швейцарские банки начали следить за перечислениями своих клиентов из России и если они платят налоги в российский бюджет, то ряд банков анонсировали закрытие их счетов. Об этом РБК рассказали два адвоката из Швейцарии, работающие с российскими клиентами, а также источник в банковском секторе этой страны.

Что случилось

Ситуация началась около месяца назад с клиентами UBS и Сredit Suisse, рассказал РБК управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов: «В наше юридическое бюро обратилось около десяти человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивающих налоги, то банку придется закрыть их счет, но официальных действий после этого еще не последовало. Действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер». По его словам, банки объясняют это решение тем, что такие клиенты платят налоги государству, которое дестабилизирует ситуацию на Украине.

Еще один швейцарский адвокат рассказал РБК, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в российский бюджет. Письма с таким предупреждением своим некоторым клиентам мог отправить банк UBS, сказал РБК источник в банковском секторе Швейцарии. О том, что местные банки начали закрывать счета тех клиентов, которые платят налоги в России, ранее сообщал телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».

Кудинов считает, что банки скорее вынуждены прибегать к таким шагам из-за давления на них швейцарских властей, парламентских партий и Государственного Секретариата Швейцарии по экономике (SECO), которые вновь начали говорить об ужесточении контроля за исполнением санкций против России. «Данные действия наше бюро расценивает как незаконные и планирует обжаловать их как только наши клиенты получать официальные письменные уведомления», — подчеркнул Кудинов.

РБК направил запрос в швейцарские банки. Сredit Suisse отказался от комментариев, другие финансовые организации не ответили на запрос РБК.

Какие ограничения в отношении россиян ввела Швейцария После начала специальной военной операции на Украине Швейцария запретила местным банкам принимать депозиты от российских физических и юридических лиц, а также российских банков, если размер вклада превышает ₣100 тыс. При этом мера не распространяется на людей с двойным гражданством, одно из которых — в Швейцарии или одной из стран Европейской экономической зоны, а также на граждан России, которые имеют ВНЖ или гражданство Великобритании, Андорры или Монако. В декабре 2022 года SECO сообщил, что в Швейцарии было заблокировано российских активов на ₣7,5 млрд (около $7,95 млрд на тот момент). В феврале 2023 года стало известно, что банк Credit Suisse заморозил российские активы на общую сумму ₣17,6 млрд (около $19 млрд), сообщала газета Sonntags Zeitung со ссылкой на кредитную организацию. При этом только ₣4 млрд (около $4,3 млрд) из замороженной суммы приходится на лиц, попавших под санкции. Остальные ₣13,6 млрд ($14,7 млрд) либо имеют отношение к тем, против кого ограничительные меры ввели третьи страны, либо являются средствами российского ЦБ.

Почему Швейцария ужесточает требования

В марте 2023 года посол США в Швейцарии Скотт Миллер призвал дополнительно заблокировать активы россиян на ₣50-100 млрд. Но глава SECO Элен Будлигер-Артиеда, в свою очередь, считает, что это может нарушить право собственности. Также страны «большой семерки» в начале апреля 2023 года попросили Швейцарию более активно замораживать активы российских олигархов.

По мнению эксперта по вопросам санкций Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джорджа Волошина, внешнее давление связано прежде всего с тем, что к сегодняшнему дню Швейцария заморозила достаточно мало активов российского происхождения по сравнению с их общим объемом в финансовой системе конфедерации. Швейцария продолжает сталкиваться с давлением западных государств, в особенности стран-участниц G7, которое связано с желанием западных юрисдикций конфисковать активы, замороженные в стране, добавляет старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.

Всего в Швейцарии могут находиться от ₣150 до 200 млрд российских активов, приводит данные местной банковской ассоциации Волошин: «Очевидно, что не все эти активы подлежат заморозке, для этого их владельцы или контролирующие их лица должны быть под швейцарскими санкциями, но за пределами страны считают, что пока заморожено мало».

Следствием такого давления может стать дополнительная заморозка активов, которые напрямую или косвенно принадлежат или контролируются подсанкционными лицами, рассуждает Волошин. Именнов считает, что может ужесточиться практика применения уже имеющихся секторальных ограничений и банковского законодательства. «Так, швейцарский банк UBS с марта этого года начал запрашивать у россиян, имеющих открытые счета и вклады в банке, информацию о наличии у них гражданства или ВНЖ Швейцарии. В противном случае, банк грозит блокировкой. Хотя формального запрета на открытие счетов законодательством ЕС и Швейцарии не предусмотрено», — рассказал он. Юрист добавил, что массовая блокировка счетов россиян уже имела место во Франции в апреле 2022 года и в Грузии в конце прошлого года, когда крупнейший банк страны - Bank of Georgia, закрыл часть счетов российских лиц, сославшись на «внутреннюю политику банка».

Что касается налогов, то с юридической точки зрения швейцарские банки не должны беспокоиться о том, что их клиенты — частные лица или корпорации — платят налоги в России, если имеют там бизнес, продолжает Волошин: «Скорее всего, речь идет о потенциальных репутационных издержках. С другой стороны, это достаточно радикальный шаг». По мнению Именнова, данные решения можно объяснить нежеланием банков допустить в своей деятельности нарушение или обход западных санкций в отношении России в связи с применением мер ответственности в виде штрафа или введения блокирующих санкций в отношении самих банков. «Тем не менее, с учетом имеющегося санкционного регулирования данные меры свидетельствуют об овер-комплаенсе со стороны финансовых организаций», — резюмитровал он.

