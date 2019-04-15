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Chevron $146 (+21,19%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Минюст США назвал дату публикации итогового доклада спецпрокурора Мюллера
Текст итогового доклада будет опубликован с купюрами. В Демократической партии заявили о готовности добиваться обнародования полной версии документа через суд
Роберт Мюллер (Фото: Evan Vucci / AP)

Доклад по итогам расследования данных о вмешательстве России в выборы президента США и о связях между Москвой и командой президента Дональда Трампа Минюст США планирует опубликовать 18 апреля, сообщила представитель ведомства Керри Купек, пишет The Washington Post. Доклад подготовлен спецпрокурором Робертом Мюллером.

Текст без учета приложений насчитывает около 400 страниц. Документ будет опубликован с купюрами.

Однако юридический комитет палаты представителей намерен обратиться в суд, чтобы добиться от Минюста публикации текста доклада без изъятий, указывает CNN.

В докладе будет изложено, что конкретно обнаружила команда спецпрокурора в ходе длившегося 22 месяца расследования, отмечает телеканал.

Политика
Спецпрокурор Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Москвой

Основные выводы, к которым пришла команда Мюллера, в конце марта резюмировал генеральный прокурор Уильям Барр. Четырехстраничный конспект он представил конгрессу США 24 марта. Главный итог работы Мюллера — отсутствие доказательств сговора между Трампом или его окружением с Россией относительно президентских выборов 2016 года.

По еще одному пункту — пытался ли президент воспрепятствовать правосудию, уволив в мае 2017 года главу ФБР Джеймса Коми, — Мюллер вывод не сделал. Барр заявил, что недостаточно доказательств, чтобы обвинить Трампа в подобном преступлении.

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Bloomberg узнал о «плане Б» ФБР по расследованию о «вмешательстве России»

В Демпартии остались недовольны такими заключениями; республиканцы же заявили, что это доказывает невиновность Трампа.

«Трудно найти черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет», — отреагировал на заявления Барра пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Министерстве иностранных дел заявили, что к другому заключению команда Мюллера не могла прийти, а «инсинуации о российском вмешательстве» назвали злобной клеветой, используемой для внутриполитической борьбы в США.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Роберт Мюллер, Дональд Трамп, вмешательство России в выборы
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