Минюст США назвал дату публикации итогового доклада спецпрокурора Мюллера

Текст итогового доклада будет опубликован с купюрами. В Демократической партии заявили о готовности добиваться обнародования полной версии документа через суд

Роберт Мюллер (Фото: Evan Vucci / AP)

Доклад по итогам расследования данных о вмешательстве России в выборы президента США и о связях между Москвой и командой президента Дональда Трампа Минюст США планирует опубликовать 18 апреля, сообщила представитель ведомства Керри Купек, пишет The Washington Post. Доклад подготовлен спецпрокурором Робертом Мюллером.

Текст без учета приложений насчитывает около 400 страниц. Документ будет опубликован с купюрами.

Однако юридический комитет палаты представителей намерен обратиться в суд, чтобы добиться от Минюста публикации текста доклада без изъятий, указывает CNN.

В докладе будет изложено, что конкретно обнаружила команда спецпрокурора в ходе длившегося 22 месяца расследования, отмечает телеканал.