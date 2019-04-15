Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты дважды за день

Порошенко готов провести дебаты с Зеленским дважды в один день, рассказал представитель избирательного штаба действующего президента. О дате дебатов кандидаты в президенты Украины не могут договориться почти две недели

Петр Порошенко (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко решил предложить своему сопернику Владимиру Зеленскому провести дебаты дважды в один день: сначала на стадионе «Олимпийский», а затем в студии «Общественного телевидения». Об этом спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев сообщил на брифинге, передает «Интерфакс-Украина». И те и другие дебаты Порошенко готов провести в один день, 19 апреля.

При этом первые дебаты, на стадионе «Олимпийский», должны пройти за два часа — с 16:00 до 18:00, указал Медведев. «Почему? Далее и Порошенко, и Зеленский должны выдвинуться, каждый отдельно своей дорогой, на дебаты на «Общественное телевидение», — пояснил представитель избирательного штаба Порошенко.

Оба кандидата в президенты должны прибыть в студию «Общественного телевидения» не позднее 19:30 пятницы, чтобы провести жеребьевку, которая определит порядок выступлений, добавил он.

Вопрос о дебатах между кандидатами в президенты Украины обсуждается уже две недели.