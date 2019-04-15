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Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты дважды за день
Порошенко готов провести дебаты с Зеленским дважды в один день, рассказал представитель избирательного штаба действующего президента. О дате дебатов кандидаты в президенты Украины не могут договориться почти две недели
Петр Порошенко (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко решил предложить своему сопернику Владимиру Зеленскому провести дебаты дважды в один день: сначала на стадионе «Олимпийский», а затем в студии «Общественного телевидения». Об этом спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев сообщил на брифинге, передает «Интерфакс-Украина». И те и другие дебаты Порошенко готов провести в один день, 19 апреля.

При этом первые дебаты, на стадионе «Олимпийский», должны пройти за два часа — с 16:00 до 18:00, указал Медведев. «Почему? Далее и Порошенко, и Зеленский должны выдвинуться, каждый отдельно своей дорогой, на дебаты на «Общественное телевидение», — пояснил представитель избирательного штаба Порошенко.

Оба кандидата в президенты должны прибыть в студию «Общественного телевидения» не позднее 19:30 пятницы, чтобы провести жеребьевку, которая определит порядок выступлений, добавил он.

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Вопрос о дебатах между кандидатами в президенты Украины обсуждается уже две недели.

Владимир Зеленский настаивает, что дебаты должны состояться на стадионе «Олимпийский» 19 апреля, в то время как Петр Порошенко считает, что они должны пройти в этот же день в телевизионной студии, на «Общественном телевидении». Ранее представитель Порошенко отмечал, что действующий президент Украины может прибыть на дебаты на стадион, если по времени они не будут совпадать с официальным временем проведения дискуссии на «Общественном телевидении».

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В начале апреля Порошенко заявил, что будет ждать Зеленского на стадионе раньше, чем обсуждалось ранее, а именно 14 апреля. Зеленский прийти на стадион в этот день отказался, заявив, что явится на стадион 19 апреля, как было запланировано ранее. Кандидаты в президенты даже поспорили о дате дебатов в прямом эфире телеканала «1+1».

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В минувшее воскресенье, 14 апреля, Порошенко прибыл на «Олимпийский» вместе со своей семьей. Зеленский туда не явился. ​После этого Порошенко пригласил его на дискуссию в эфир ICTV «Свобода слова», отметив, что позовет его опять и 16 апреля, если он его предложение не примет. «Я сделаю все, чтобы дебаты состоялись», — заявил Порошенко вечером 14 апреля.

​Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты
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