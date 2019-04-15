Порошенко сообщил о своих впечатлениях от сериала с Зеленским

Порошенко сообщил о своих впечатлениях от сериала с Зеленским

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что ужаснулся при просмотре сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на встрече с представителями бизнеса в Киеве, передает издание «Обозреватель».

«Честно говорю, его не видел, этот сериал, читал по выжимке, но потом взял и посмотрел — ужаснулся. Антизападная риторика, к сожалению, является частью гибридной войны, которую Россия ведет против нашего государства», — сказал он.

Порошенко добавил, что предвыборная кампания Зеленского похожа на немое кино. По его мнению, она не дает понять, что можно ожидать от него как от президента.

Ранее Зеленский записал видеообращение, в котором призвал Порошенко заняться своими обязанностями. Он также заявил, что превращение президента в шоумена выглядит печально.