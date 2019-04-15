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Политика ,  
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Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве
Ассанж пытался использовать посольство в Лондоне в качестве «центра шпионажа», заявил президент Эквадора. Основателя WikiLeaks арестовали 11 апреля, ему грозит экстрадиция в США, до 35 лет тюрьмы или смертная казнь
Ленин Морено (Фото: Daniel Tapia / Reuters)

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа. Об этом в интервью газете The Guardian рассказал эквадорский президент Ленин Морено.

«К сожалению, с нашей территории и с разрешения властей предыдущего правительства в посольстве Эквадора в Лондоне были предоставлены возможности для вмешательства в процессы других государств», — рассказал он. «Мы не можем допустить, чтобы наш дом, который открыл свои двери, стал центром шпионажа. Эта деятельность нарушает условия предоставления убежища. Наше решение не произвольно, а основано на международном праве», — отметил Морено.

«Отношение Ассанжа было абсолютно предосудительным и возмутительным после той защиты, предоставляемой Эквадором в течение почти семи лет. Он плохо обращался с нашими чиновниками в посольстве в Лондоне, злоупотреблял терпением эквадорцев. Он развил агрессивную кампанию против Эквадора и начал выступать с юридическими угрозами даже против того, кто ему помогал», — подчеркнул президент.

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Газета отмечает, что ранее на одном из анонимных сайтов были опубликованы информация об офшорной кампании INA Investment, которая, как утверждается, создана братом Морено Эдвином, а также личные фотографии Ленина Морено и его семьи. После этого генпрокуратура Эквадора начала расследование против братьев Морено, президент страны отвергает все обвинения. В интервью Guardian он также отрицал связь публикаций о его брате с лишением Ассанжа права на убежище. Адвокат Ассанжа опровергал причастность основателя WikiLeaks к публикации данных о семье Морено.

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Ассанж, находившийся в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, был арестован 11 апреля после того, как лишился права на убежище. США запрашивают экстрадицию Ассанжа. Его защита опасается, что в Соединенных Штатах ему могут грозить до 35 лет тюрьмы или смертная казнь.

Однако в Минюсте США указывали, что ему грозит пять лет тюрьмы за хакерскую деятельность. Сам Ассанж говорил, что в США ему грозит наказание за публикацию секретных документов Госдепартамента. Британские власти пообещали не передавать Ассанжа в страны, где ему грозит смертная казнь. Морено также заявил, что получил письменные гарантии от властей Британии о том, что права Ассанжа будут соблюдаться и его не экстрадируют.

После того как Ассанж лишился убежища, предыдущий президент Эквадора Рафаэль Корреа обвинил Морено в «преступлении, которое человечество никогда не забудет», и назвал его «величайшим предателем в истории Эквадора и Латинской Америки».
Автор: Григорий Дубов
Теги: Эквадор, Джулиан Ассанж, Великобритания, Ленин Морено, WikiLeaks
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