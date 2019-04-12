Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии после ареста Ассанжа

Хакеры Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте группы.

«Отпустите Ассанжа или вы поплатитесь!» — указано в заявлении. Anonymous пишут, что Ассанжа «любят люди по всему миру, особенно те, кто способен видеть сквозь пропаганду, которая оправдывает внешнюю политику США и их союзников».

Власти Эквадора 11 апреля отказали Ассанжу в убежище. Он был вынужден покинуть посольство этой страны в Лондоне, после чего основателя WikiLeaks задержала британская полиция по запросу властей США. Теперь ему грозит депортация.

В посольстве Эквадора Ассанж жил с июня 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании, или в США, где его обвиняют в сговоре с целью совершения взлома компьютерных сетей Пентагона.

