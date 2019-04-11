Великобритания пообещала не передавать Ассанжа странам со смертной казнью

Великобритания заверила Эквадор, который 11 апреля отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в политическом убежище, в том, что не экстрадирует его в страну, где разрешена смертная казнь. Об этом заявил на своей странице в Twitter президент Эквадора Ленин Морено.

«Я потребовал от Великобритании гарантировать, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь», — отметил он, добавив, что получил от Лондона письменное подтверждение.

Тем не менее на сайте Скотленд-Ярда сообщается, что Ассанж арестован по запросу властей США в соответствии с ордером на экстрадицию. «Он предстанет перед Вестминстерским магистратским судом как можно скорее», — подчеркнули в полиции.

Основатель WikiLeaks жил на территории посольства Эквадора с 2012 года — в этой стране он просил убежища, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в домогательствах и изнасиловании. По словам самого Ассанжа, это преследование было лишь предлогом, чтобы затем выдать его США, где ему грозит наказание за публикацию документов Госдепа.