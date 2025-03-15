Трамп поручил Келлогу «прямые контакты» с властями Украины
Спецпредставитель США по Украине генерал Кит Келлог сосредоточится на прямых контактах с украинским руководством, в том числе президентом Владимиром Зеленским, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.
«Генерал Келлог, высокоуважаемый военный эксперт, будет иметь дело напрямую с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения», — написал он.
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