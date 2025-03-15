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Военная операция на Украине ,  
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Трамп поручил Келлогу «прямые контакты» с властями Украины

Сюжет
Военная операция на Украине

Спецпредставитель США по Украине генерал Кит Келлог сосредоточится на прямых контактах с украинским руководством, в том числе президентом Владимиром Зеленским, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

«Генерал Келлог, высокоуважаемый военный эксперт, будет иметь дело напрямую с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения», — написал он.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Украина Россия США Дональд Трамп Кит Келлог Военная операция на Украине мирные переговоры
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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