Bloomberg сообщил о планах Келлога представить Трампу предложения по миру
Посланник президента США по Украине генерал в отставке Кит Келлог планирует в ближайшие недели представить Дональду Трампу варианты прекращения конфликта, сообщает Bloomberg.
Келлог намерен пообщаться с чиновниками на Мюнхенской конференции по безопасности, а также во время визитов в Киев и другие европейские столицы. Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал приезд «серьезных людей» из команды Трампа до конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля.
По данным Semafor, генерала в отставке пока только готовится представить Трампу варианты урегулирования, о чем сам он сообщил союзникам. Он собирается встретиться с представителями каждой из стран НАТО для координации действий, рассказали источники Semafor. Это позволит создать основу для прямых переговоров Трампа с коллегой из России Владимиром Путиным и Зеленским. Посланник не планирует посещать Москву в ходе поездки в Европу, сообщили источники Bloomberg.
Ожидается, что Келлог обсудит с европейскими чиновниками их готовность взять на себя инициативу по отправке сил сдерживания для обеспечения мирного урегулирования. Хотя США вряд ли предоставят войска для этих усилий, они могут предложить и другие формы поддержки, отмечают источники.
Посланник также намерен призвать союзников тратить больше на оборону, чего американский лидер неоднократно требовал.
В то же время The Telegraph со ссылкой на источники пишет, что Белый дом приостановил разработку плана по Украине. По информации газеты, Келлог пообещал провести частные переговоры с союзниками по НАТО и выслушать их мнения, чтобы успокоить тех, кто опасается, что США отстранят их от переговоров. Издание сообщает, что Келлог намерен представить «элементы мирного плана» на Мюнхенской конференции. Это могут быть предложения продолжить военную поддержку Киева в обмен на доступ к редкоземельным металлам.
Российская сторона не раз заявляла о готовности к диалогу с новой администрацией США, в том числе об окончании конфликта на Украиной. При этом в Кремле и МИД отмечали, что Москва пока не получала от представителей команды Трампа предложений по урегулированию.
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