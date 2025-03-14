 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков отверг причастность Кремля к отстранению Келлога от переговоров

Сюжет
Военная операция на Украине
Кит Келлог
Кит Келлог (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Москва не имеет отношения к тому, что спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог не участвует в переговорах по мирному урегулированию.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Он подчеркнул, что Россия «не будет влезать во внутреннюю кухню американцев».

Ранее NBC News со ссылкой на представителя администрации США и российского чиновника сообщил, что Келлог был отстранен, поскольку Москва считает его позицию слишком «проукраинской».

«Наверное, было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела. <...> Это их решение, кого назначать, кого не назначать и так далее. Поэтому нет, это здесь я совсем не могу подтвердить», — сказал Песков.

NBC назвал причину неучастия Келлога в переговорах по Украине с Россией
Политика
Кит Келлог

Накануне, 13 марта, с российским лидером Владимиром Путиным встретился спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По словам Пескова, российский президент передал через Уиткоффа «дополнительные сигналы» для американского коллеги Дональда Трампа.

Это уже второй визит Уиткоффа в Москву: до этого он прилетал 11 февраля, чтобы забрать освобожденного в рамках обмена заключенными с Россией американца Марка Фогеля. России тогда передали Александра Винника.

Телеканал напомнил, что Келлог также не участвовал в переговорах делегаций США и России в Эр-Рияде 18 февраля, а издание Politico сообщило, что посланника главы Белого дома по Украине Кита Келлога «отодвинули на задний план» в переговорах по Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Путин назвал условие прекращения боевых действий

Где сбили беспилотники в Москве и Подмосковье. Карта

Путин принял спецпосланника Трампа в Кремле

Протестующие ворвались в Trump Tower

Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео

Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта

Что сказал Путин о готовности к перемирию

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Российские компании сокращают премирование сотрудников

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Кит Келлог США Дмитрий Песков Украина новости
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Материалы по теме
Песков назвал ключевые задачи нового посла России в США
Политика
Песков заявил о наличии у ЕС возможностей для новых санкций
Политика
NBC назвал причину неучастия Келлога в переговорах по Украине с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28) Инвестиции, 13 мар, 18:19 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0) Инвестиции, 13 мар, 18:19
В «М.Видео-Эльдорадо» появились новые акционерыТехнологии и медиа, 13:54
Лукашенко заявил об обсуждении с Путиным мест размещения «Орешника»Политика, 13:48
МИД России отменил рекомендацию для россиян не ездить в АбхазиюПолитика, 13:44
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве в 2025 годуНедвижимость, 13:40
Собянин рассказал об обновлении территории «Лужников»: что изменитсяНедвижимость, 13:39
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 13:35
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 13:30
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В офисе Зеленского исключили отмену военного положения на время перемирияПолитика, 13:30
Нулевой НДС для производителей БПЛА. На что это повлияетPro, 13:27
Илья Ковальчук задумался над проведением прощального матчаСпорт, 13:22
Аргентина обратится в Интерпол по делу о криптоскандале МилеяКрипто, 13:20
Лукашенко исключил вхождение Белоруссии в состав России в ближайшее времяПолитика, 13:15
В Марий Эл объявляли угрозу атаки беспилотниковПолитика, 13:14
Politico узнало детали «Белой книги» об обороне ЕС для помощи УкраинеПолитика, 13:13