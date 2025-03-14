Песков отверг причастность Кремля к отстранению Келлога от переговоров

Кит Келлог (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Москва не имеет отношения к тому, что спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог не участвует в переговорах по мирному урегулированию.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Он подчеркнул, что Россия «не будет влезать во внутреннюю кухню американцев».

Ранее NBC News со ссылкой на представителя администрации США и российского чиновника сообщил, что Келлог был отстранен, поскольку Москва считает его позицию слишком «проукраинской».

«Наверное, было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела. <...> Это их решение, кого назначать, кого не назначать и так далее. Поэтому нет, это здесь я совсем не могу подтвердить», — сказал Песков.

Накануне, 13 марта, с российским лидером Владимиром Путиным встретился спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По словам Пескова, российский президент передал через Уиткоффа «дополнительные сигналы» для американского коллеги Дональда Трампа.

Это уже второй визит Уиткоффа в Москву: до этого он прилетал 11 февраля, чтобы забрать освобожденного в рамках обмена заключенными с Россией американца Марка Фогеля. России тогда передали Александра Винника.

Телеканал напомнил, что Келлог также не участвовал в переговорах делегаций США и России в Эр-Рияде 18 февраля, а издание Politico сообщило, что посланника главы Белого дома по Украине Кита Келлога «отодвинули на задний план» в переговорах по Украине.