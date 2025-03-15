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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский утвердил делегацию Украины для мирных переговоров

Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Сибига, Андрей Ермак и Рустем Умеров
Андрей Сибига, Андрей Ермак и Рустем Умеров (Фото: Saul Loeb / Reuters)

В состав переговорной группы Украины для мирных переговоров вошли глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, следует из распоряжения президента Владимира Зеленского.

Распоряжение носит название «О делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира».

Делегацию возглавит Ермак. Ему разрешается «вносить по согласованию с министром иностранных дел Украины изменения в состав делегации Украины и привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников госорганов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с руководителями, научными советниками и экспертами», говорится в документе.

Украинская делегация в аналогичном составе принимала участие в переговорах с представителями администрации Дональда Трампа в Джидде 11 марта. С американской стороны на встрече присутствовали госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Ее итогом стало согласие Киева на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы и возобновление Вашингтоном военной помощи и обмена разведданными.

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Россия Украина Владимир Зеленский переговоры Военная операция на Украине
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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