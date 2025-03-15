Трамп анонсировал больше подробностей о перемирии на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 17 марта, станет больше известно о возможном прекращении огня на Украине.

«Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской группой, и мы пытаемся договориться с Россией, и я думаю, что пока все идет хорошо, мы узнаем немного больше в понедельник, и это будет, надеюсь, хорошо», — сказал он в интервью журналистке Шэрил Эткиссон.

Трамп рассказал о «хороших» контактах с Россией и Украиной, заявив, что получил «несколько очень хороших ответов». При этом глава Белого дома подчеркнул, что обсуждения по поводу 30-дневного перемирия, предложенного на переговорах США и Украины в Джидде, идут «тяжело». Однако он убежден, что все «получается». Американский президент также отметил, что Киев решил пойти на перемирие, если в Вашингтоне добьются такого же шага со стороны Москвы.

После встречи с США в Джидде Украина 11 марта сообщила о согласии на 30-дневное прекращение огня. Владимир Путин 13 марта заявил, что российская сторона поддерживает идею о перемирии, но есть вопросы, в том числе по поводу ситуации в Курской области. Трамп назвал заявление Путина многообещающим, но «не полным».

Украинский президент Владимир Зеленский счел заявление Путина «очень предсказуемыми» и «манипулятивными». Россия «фактически готовит отказ», убежден он.