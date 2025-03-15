Орбан потребовал «мира в Европе», а также запрета «противоестественного перевоспитания» детей и недопущения Украины в Евросоюз. Кроме того, он призвал «не ввозить» мигрантов, высылать нелегалов и «не закладывать будущее внуков»

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, свое обращение он опубликовал в X.

«Чего венгерский народ требует от Брюсселя? Да будет мир, свобода и единство», — написал Орбан перед списком требований.

Полный перечень требований выглядит так:

«Мы требуем Европы наций»;

«Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов»;

восстановить «незаконно отобранные» у государств компетенции;

национальный суверенитет и сильное право вето для национальных правительств;

«изгнать агентов Сороса из комиссии и удалить коррумпированных лоббистов» из Европарламента;

В России постоянное представительство фонда Сороса работало с 1995 по 2003 год, а до 2015 года, когда организацию признали нежелательной, функционировало местное отделение фонда. Секретарь Совбеза Николай Патрушев называл фонд Сороса «чуть ли не основным мировым центром по планированию и осуществлению «цветных революций». Кроме того, финансист Джордж Сорос основал сеть благотворительных фондов, организаций и программ «Открытое общество» (Open Society Foundations, OSF), которую в России также признали нежелательной организацией.

«Не закладывать будущее наших внуков» и ликвидировать долги ЕС;

Не мешать венгерской национальной гвардии защищать границы страны, «не ввозить» мигрантов и высылать прибывших в ЕС нелегально;

Доллары и евро, полученные коррупционным путем, не должны поступать в государства ЕС;

Запретить «противоестественное перевоспитание наших детей»;

Защитить христианское наследие Европы;

«Мы требуем мира в Европе»;

«Союз, но без Украины».

Статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает ограничение прав государства-члена, вплоть до лишения права голоса, в случае если страна нарушает принципы, на которых основан ЕС. К таким принципам относятся уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, верховенства закона и уважение основных прав, включая права меньшинств. Применение ст. 7 может быть инициировано по предложению одной трети стран — членов ЕС или Еврокомиссии, а также с согласия большинства депутатов Европарламента.

В ЕС Орбана считают пророссийским политиком. В последние годы он неоднократно вступал в противостояние с властями Евросоюза по разным вопросам, в том числе касающимся антироссийских санкций и общественного порядка. Financial Times сообщала , что очередное нежелание Венгрии продлить часть санкций Евросоюза против России активизировало обсуждения о лишении Будапешта права голоса при принятии решений. Однако страны союза четко осознают, что лишение Венгрии права голоса «вызовет серьезные политические проблемы» для всего блока, писало издание.

Разногласия между руководством ЕС и Будапештом также вызывает гендерная политика. Венгерские власти предлагали внести в Конституцию поправку о наличии только двух полов. В школах Венгрии запретили рассказывать про гомосексуализм и смену пола. «Гендерная лихорадка» пока не захлестнула Венгрию, но она находится под огромным давлением со стороны Запада, говорил Орбан в конце февраля.

Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в России в ноябре 2023 года. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола запрещена в стране среди лиц любого возраста, за это для юрлиц предусмотрены штрафы до 5 млн руб.

Орбан также критиковал новый подход европейских властей к распределению просителей убежища и мигрантов, принятый несмотря на возражения Польши и Венгрии. Он утверждал, что Брюссель «изнасиловал» Венгрию в этом отношении с юридической точки зрения, и теперь Будапешт не пойдет на компромиссы в этом направлении.