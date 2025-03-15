 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу

Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая отсутствие Украины в ЕС
Орбан потребовал «мира в Европе», а также запрета «противоестественного перевоспитания» детей и недопущения Украины в Евросоюз. Кроме того, он призвал «не ввозить» мигрантов, высылать нелегалов и «не закладывать будущее внуков»
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, свое обращение он опубликовал в X.

«Чего венгерский народ требует от Брюсселя? Да будет мир, свобода и единство», — написал Орбан перед списком требований.

Полный перечень требований выглядит так:

  • «Мы требуем Европы наций»;
  • «Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов»;
  • восстановить «незаконно отобранные» у государств компетенции;
  • национальный суверенитет и сильное право вето для национальных правительств;
  • «изгнать агентов Сороса из комиссии и удалить коррумпированных лоббистов» из Европарламента;

В России постоянное представительство фонда Сороса работало с 1995 по 2003 год, а до 2015 года, когда организацию признали нежелательной, функционировало местное отделение фонда. Секретарь Совбеза Николай Патрушев называл фонд Сороса «чуть ли не основным мировым центром по планированию и осуществлению «цветных революций».

Кроме того, финансист Джордж Сорос основал сеть благотворительных фондов, организаций и программ «Открытое общество» (Open Society Foundations, OSF), которую в России также признали нежелательной организацией.

  • «Не закладывать будущее наших внуков» и ликвидировать долги ЕС;
  • Не мешать венгерской национальной гвардии защищать границы страны, «не ввозить» мигрантов и высылать прибывших в ЕС нелегально;
  • Доллары и евро, полученные коррупционным путем, не должны поступать в государства ЕС;
  • Запретить «противоестественное перевоспитание наших детей»;
  • Защитить христианское наследие Европы;
  • «Мы требуем мира в Европе»;
  • «Союз, но без Украины».

FT узнала о «пределе терпения» ЕС из-за «призов для Кремля» от Венгрии
Политика
Фото:Wiktor Dabkowski / Zuma / ТАСС
В ЕС Орбана считают пророссийским политиком. В последние годы он неоднократно вступал в противостояние с властями Евросоюза по разным вопросам, в том числе касающимся антироссийских санкций и общественного порядка. Financial Times сообщала, что очередное нежелание Венгрии продлить часть санкций Евросоюза против России активизировало обсуждения о лишении Будапешта права голоса при принятии решений. Однако страны союза четко осознают, что лишение Венгрии права голоса «вызовет серьезные политические проблемы» для всего блока, писало издание.

Статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает ограничение прав государства-члена, вплоть до лишения права голоса, в случае если страна нарушает принципы, на которых основан ЕС. К таким принципам относятся уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, верховенства закона и уважение основных прав, включая права меньшинств.

Применение ст. 7 может быть инициировано по предложению одной трети стран — членов ЕС или Еврокомиссии, а также с согласия большинства депутатов Европарламента.

Разногласия между руководством ЕС и Будапештом также вызывает гендерная политика. Венгерские власти предлагали внести в Конституцию поправку о наличии только двух полов. В школах Венгрии запретили рассказывать про гомосексуализм и смену пола. «Гендерная лихорадка» пока не захлестнула Венгрию, но она находится под огромным давлением со стороны Запада, говорил Орбан в конце февраля.

Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в России в ноябре 2023 года. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола запрещена в стране среди лиц любого возраста, за это для юрлиц предусмотрены штрафы до 5 млн руб.

Орбан также критиковал новый подход европейских властей к распределению просителей убежища и мигрантов, принятый несмотря на возражения Польши и Венгрии. Он утверждал, что Брюссель «изнасиловал» Венгрию в этом отношении с юридической точки зрения, и теперь Будапешт не пойдет на компромиссы в этом направлении.

Читайте РБК в Telegram.

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Виктор Орбан Венгрия Евросоюз Украина
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
FT узнала о «пределе терпения» ЕС из-за «призов для Кремля» от Венгрии
Политика
Bloomberg узнал о снятии санкций ЕС с троих россиян по требованию Венгрии
Политика
Почему Венгрия не поддержала коммюнике саммита ЕС по конфликту на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Матч худших клубов КХЛ завершился победой «Амура»Спорт, 12:51
Военные Южной Кореи заявили о российских самолетах в зоне их ПВОПолитика, 12:51
Неймар из-за травмы не сыграет за сборную Бразилии в мартовских матчахСпорт, 12:27
Умер замдиректора центра имени С.П. Боткина хирург Владимир БединОбщество, 12:26
Орбан выдвинул 12 требований к ЕвросоюзуПолитика, 12:19
Пустые улицы, переполненые больницы: 5 лет назад началась пандемия COVIDОбщество, 12:11
Российская армия освободила два пункта в окрестностях СуджиПолитика, 12:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны сообщило о начале разминирования приграничных курских районовПолитика, 11:56
Сезон 2024/25 побил рекорд посещаемости регулярных чемпионатов КХЛСпорт, 11:43
У Украины подошли к концу запасы ракет для французско-итальянских SAMP-TПолитика, 11:38
Как объем ликвидной части ФНБ снизился более чем вдвое. ИнфографикаЭкономика, 11:32
Пострадавший при взрыве в Тобольске мальчик умер в больницеОбщество, 11:31
Соболенко назвала финал с Андреевой матчем «старой мамы с ребенком»Спорт, 11:31
Посол назвал защитой критику президента Италии со стороны ЗахаровойПолитика, 11:13