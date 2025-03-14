 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

FT узнала о «пределе терпения» ЕС из-за «призов для Кремля» от Венгрии

FT: терпение ЕС находится на пределе из-за «призов для Кремля» от Венгрии
В ЕС снова обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса, пишет FT. Европейские послы и дипломаты недовольны очередной попыткой Будапешта заблокировать продление санкций против России
Фото: Wiktor Dabkowski / Zuma / ТАСС
Фото: Wiktor Dabkowski / Zuma / ТАСС

Очередное нежелание Венгрии продлить ряд санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России активизировало обсуждения о лишении Будапешта права голоса при принятии решений. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Ранее 14 марта послы стран ЕС согласовали продление санкций в отношении 2,4 тыс. человек, включая граждан России и Белоруссии. Решению предшествовал длительный спор европейских дипломатов с послом Венгрии в ЕС, пишет FT.

Bloomberg узнал о снятии санкций ЕС с троих россиян по требованию Венгрии
Политика
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Венгрия добивалась исключения из санкционного списка восьми человек, включая основателя консорциума «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. В противном случае Будапешт грозил препятствовать продлению всех антироссийских санкций, срок действия которых истекал 15 марта. Для продления санкций требуется единогласное положительное решение всех 27 стран — членов ЕС.

Попытка Венгрии в очередной раз «выиграть призы для Кремля» «довела терпение стран ЕС до предела», пишет FT. По словам источников британской газеты, европейские чиновники снова начали обсуждать возможность применения к Венгрии ст. 7 Договора о Европейском союзе.

Статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает ограничение прав государства-члена, вплоть до лишения права голоса, в случае если страна нарушает принципы, на которых основан ЕС. К таким принципам относятся уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, верховенства закона и уважение основных прав, включая права меньшинств.

Применение ст. 7 может быть инициировано по предложению одной трети стран — членов ЕС или Еврокомиссии, а также с согласия большинства депутатов Европарламента.

На данный момент страны ЕС четко осознают, что лишение Венгрии права голоса «вызовет серьезные политические проблемы» для всего блока, пишет FT. Если же Будапешт вновь решит блокировать продление экономических санкций в июле, «призывы к решительным действиям против Будапешта могут достичь апогея», говорят источники.

FT узнала об угрозах Венгрии для снятия санкций ЕС с Фридмана
Политика
Михаил Фридман

Лишить Венгрию права голоса в ЕС призывают не первый раз. Для давления на Будапешт, который неоднократно ветировал решение большинства стран, в том числе по помощи Украине, применялись также штрафные санкции и бойкот.

Так, во время председательства Венгрии в ЕС в июле 2024 года Финляндия и Швеция договорились игнорировать министерские встречи Евросоюза, писала финская газета Helsingin Sanomat. Своим решением Хельсинки и Стокгольм хотели продемонстрировать недовольство визитом венгерского премьера в Москву и Пекин без согласования с остальными странами ЕС.

Читайте РБК в Telegram.

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

Где сбили беспилотники в Москве и Подмосковье. Карта

Путин принял спецпосланника Трампа в Кремле

Протестующие ворвались в Trump Tower

Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта

Что сказал Путин о готовности к перемирию

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Российские компании сокращают премирование сотрудников

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева
Евросоюз Венгрия санкции Россия
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
В ЕС допустили, что Венгрия не даст продлить санкции против россиян
Политика
Почему Венгрия не поддержала коммюнике саммита ЕС по конфликту на Украине
Политика
Орбан заявил, что поддерживать украинские армию и страну очень дорого
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 17:45
Более 70 человек признали потерпевшими при атаке дронов на МосквуПолитика, 18:29
Технический анализ: графики, фигуры и правила их чтенияРБК и Финам, 18:29
Россиян предупредили о схеме мошенников с вакцинацией от бешенстваОбщество, 18:27
В Белом доме уточнили, что Путин не разговаривал с Трампом 13 мартаПолитика, 18:26
Венгерский астронавт решил полететь в космос с шоколадомВино, 18:25
Студентов Колумбийского университета отчислили из-за митинговПолитика, 18:25
Минфин объявил о частичном расширении семейной ипотеки на вторичное жильеФинансы, 18:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-президент Филиппин предстал перед судьями МУС по видеосвязиПолитика, 18:18
Российского хоккеиста дисквалифицировали на год за каннабиоидыСпорт, 18:15
Маршрут перестроен: почему растет доля и стоимость автогрузоперевозокОтрасли, 18:15
Pernod Ricard выпустит свой первый безалкогольный аперитивВино, 18:05
Венчур переключился на ИИ. В какие криптостартапы инвестируют в 2025 годуКрипто, 18:05
Падение курсов и торги для «суперквалов». События недели на крипторынкеКрипто, 17:57
Куртуа вернулся в сборную Бельгии после увольнения ТедескоСпорт, 17:56