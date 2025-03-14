FT: терпение ЕС находится на пределе из-за «призов для Кремля» от Венгрии

FT узнала о «пределе терпения» ЕС из-за «призов для Кремля» от Венгрии

В ЕС снова обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса, пишет FT. Европейские послы и дипломаты недовольны очередной попыткой Будапешта заблокировать продление санкций против России

Фото: Wiktor Dabkowski / Zuma / ТАСС

Очередное нежелание Венгрии продлить ряд санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России активизировало обсуждения о лишении Будапешта права голоса при принятии решений. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Ранее 14 марта послы стран ЕС согласовали продление санкций в отношении 2,4 тыс. человек, включая граждан России и Белоруссии. Решению предшествовал длительный спор европейских дипломатов с послом Венгрии в ЕС, пишет FT.

Венгрия добивалась исключения из санкционного списка восьми человек, включая основателя консорциума «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. В противном случае Будапешт грозил препятствовать продлению всех антироссийских санкций, срок действия которых истекал 15 марта. Для продления санкций требуется единогласное положительное решение всех 27 стран — членов ЕС.

Попытка Венгрии в очередной раз «выиграть призы для Кремля» «довела терпение стран ЕС до предела», пишет FT. По словам источников британской газеты, европейские чиновники снова начали обсуждать возможность применения к Венгрии ст. 7 Договора о Европейском союзе.

Статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает ограничение прав государства-члена, вплоть до лишения права голоса, в случае если страна нарушает принципы, на которых основан ЕС. К таким принципам относятся уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, верховенства закона и уважение основных прав, включая права меньшинств. Применение ст. 7 может быть инициировано по предложению одной трети стран — членов ЕС или Еврокомиссии, а также с согласия большинства депутатов Европарламента.

На данный момент страны ЕС четко осознают, что лишение Венгрии права голоса «вызовет серьезные политические проблемы» для всего блока, пишет FT. Если же Будапешт вновь решит блокировать продление экономических санкций в июле, «призывы к решительным действиям против Будапешта могут достичь апогея», говорят источники.

Лишить Венгрию права голоса в ЕС призывают не первый раз. Для давления на Будапешт, который неоднократно ветировал решение большинства стран, в том числе по помощи Украине, применялись также штрафные санкции и бойкот.

Так, во время председательства Венгрии в ЕС в июле 2024 года Финляндия и Швеция договорились игнорировать министерские встречи Евросоюза, писала финская газета Helsingin Sanomat. Своим решением Хельсинки и Стокгольм хотели продемонстрировать недовольство визитом венгерского премьера в Москву и Пекин без согласования с остальными странами ЕС.