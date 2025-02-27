В Будапеште предложили закрепить в Конституции наличие у людей двух полов

Гергей Гуйяш (Фото: IMAGO / Martin Juen / Global Look Press)

Правительство Венгрии намерено внести в Конституцию страны поправку о существовании только двух полов — мужского и женского. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, сообщает издание Magyar Nemzet.

По его словам, понятие о том, что «человек является женщиной или мужчиной», планируется закрепить в Конституции страны.



В Конституции планируется ввести запрет на употребление наркотиков, а также закрепить положение, что право детей на физическое, умственное и моральное развитие имеет приоритет над всеми другими правами, кроме права на жизнь.

Действующая Конституция Венгрии была принята парламентом страны 18 апреля 2011 года. Подписана президентом страны Палом Шмиттом. Документ вступил в силу 1 января 2012 года.

В этой версии документа утверждается, что народ Венгрии объединяют «Бог и христианство». За государством закрепляется обязанность защиты жизни, а жизнь человека считается с момента зачатия. Также в новой Конституции понятие «брак» трактуется как «союз мужчины и женщины».