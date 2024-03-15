Насколько велик риск отставки Нетаньяху с поста премьер-министра Израиля

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер призвал провести перестановки в правительстве Израиля или досрочные выборы. Почему в США заговорили об отставке Биньямина Нетаньяху и что про нее думают в Израиле — в материале РБК

Биньямин Нетаньяху (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Лидер демократов в верхней палате конгресса США и самый высокопоставленный американский политик еврейского происхождения Чак Шумер 14 марта в сенате сделал скандальное заявление — призвал к перестановкам в правительстве Биньямина Нетаньяху или проведению досрочных выборов в Израиле. «Коалиция Нетаньяху больше не соответствует потребностям Израиля после 7 октября. С тех пор мир радикально изменился, и прямо сейчас израильский народ душат взгляды правительства, застрявшего в прошлом», — заявил он.

О том, что премьерство Нетаньяху и «жизнеспособность» его правой коалиции оказались под угрозой, сообщает и американское разведсообщество. Что может вынудить израильского премьера подать в отставку и какую роль в этом способно сыграть давление США — в материале РБК.

Почему в США заговорили о смене израильского правительства

В последние дни в США набирает силу дискуссия относительно будущего правительства главного американского союзника на Ближнем Востоке — Израиля. На протяжении примерно пяти месяцев после начала войны с ХАМАС Вашингтон демонстрировал безоговорочную поддержку Нетаньяху, но по мере продвижения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа все острее становился вопрос «дня после», то есть того, что наступит после завершения боевых действий в палестинском эксклаве.

Руководство США настаивает на реализации концепции двух государств — еврейского и арабского. Правительство Израиля категорически отвергает возможность создания независимого палестинского государства, поскольку это, по мнению Нетаньяху, создаст угрозу существованию самого еврейского государства. По этой же причине Израиль намерен установить контроль над всей территорией Западного берега реки Иордан, которая находится под управлением Палестинской национальной администрации во главе с Махмудом Аббасом.

Еще один камень преткновения в отношениях союзников — готовящаяся наземная операция ЦАХАЛ в Рафахе, населенном пункте на самом юге сектора Газа, где сейчас сосредоточено около 1,5 млн мирных жителей, многие из которых бежали от боевых действий из других частей эксклава. США и другие члены международного сообщества опасаются, что боевые действия в этом районе могут привести к гуманитарной катастрофе и большим жертвам среди гражданского населения.

Нетаньяху анонсировал наступление на Рафах еще в начале февраля, но точных дат не раскрыл. В недавнем интервью Politico он заявил, что рассчитывает завершить войну меньше чем за два месяца: «Может, шесть недель, может, четыре». 14 марта офис израильского премьера объявил, что ЦАХАЛ завершила подготовку к эвакуации населения из Рафаха. Советник израильского премьера Дмитрий Гендельман ранее пояснял РБК, что весь процесс вывода мирных жителей с юга сектора Газа может занять около двух недель.

11 марта разведслужбы США опубликовали ежегодный доклад, в котором поделились оценкой конфликта в Газе и указали на шаткое положение израильской правящей коалиции. «Недоверие общества к способности Нетаньяху править страной стало еще выше, чем до войны, и мы ожидаем массовых протестов с требованием его отставки и новых выборов. Возможно, к власти придет другое, более умеренное правительство», — предположили в американской разведке.

В ответ на доклад правительство Израиля выпустило заявление неназванного «очень высокопоставленного» чиновника, который обвинил администрацию США в попытках свергнуть Нетаньяху. «Израиль не протекторат США, а независимая и демократическая страна, граждане которой сами выбирают правительство. Мы ожидаем, что наши друзья будут предпринимать шаги по свержению террористического режима ХАМАС, а не избранного правительства в Израиле», — сказал чиновник.

Однако уже 14 марта с призывом провести досрочные выборы в Израиле обратился лидер демократов в сенате США. «На этом критическом этапе я считаю, что новые выборы — это единственный способ обеспечить здоровый и открытый процесс принятия решений о будущем Израиля, в то время когда так много израильтян потеряли уверенность в видении и курсе своего правительства», — сказал Шумер.

Последние парламентские выборы в Израиле прошли в ноябре 2022 года, а следующие должны состояться не позднее конца октября 2026 года. Однако, по мнению Шумера, голосование следует провести еще на этапе, когда «война начнет подходить к концу», то есть до полного завершения боевых действий.

Шумер раскритиковал Нетаньяху за неспособность положить конец круговороту насилия и очистить свое правительство от «экстремистов» вроде министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Он также предупредил, что, если нынешняя правящая коалиция останется у власти после того, как боевые действия в секторе Газа пойдут на убыль, США будут вынуждены «играть более активную роль в формировании политики Израиля, задействуя свои рычаги давления».

Шумера поддержали прогрессивные члены Демократической партии и раскритиковали республиканцы из обеих палат конгресса. Посол Израиля в США Майкл Герцог назвал высказывания сенатора неуместными в условиях войны.

В Белом доме признали за Шумером право на собственное мнение, но отметили, что администрация Джо Байдена сейчас сфокусирована в первую очередь на заключении соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников. Сам президент ранее также критиковал подход Нетаньяху к ведению войны, но о возможной отставке или необходимости досрочных выборов публично не высказался.

Давление США способно оказать лишь ограниченное влияние на внутриполитическую ситуацию в Израиле, сказала РБК Людмила Самарская, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН. «Однако в наибольшей степени внутриполитические процессы в Израиле определяются собственной динамикой, связанной в первую очередь с вопросами обеспечения безопасности (находящимися на данный момент на переднем плане), а также с целым комплексом социально-политических противоречий», — пояснила эксперт.

С каким давлением внутри страны сталкивается Нетаньяху

Израильская оппозиция призвала премьера подать в отставку практически сразу после атаки ХАМАС, жертвами которой стали почти 1200 человек. По мнению бывшего премьера Израиля и лидера оппозиции Яира Лапида, именно Нетаньяху и находящиеся под его управлением службы безопасности виноваты в «непростительном провале», из-за которого палестинские боевики смогли прорваться на территорию страны.

После выступления Шумера Лапид заявил об утрате израильским премьером «самых больших сторонников Израиля в США», а бывший заместитель начальника штаба ЦАХАЛ Яир Голан призвал демократические силы в Израиле выйти на улицы и «свергнуть худшее правительство в нашей истории».

Израильский премьер также находится под давлением родственников 130 заложников, остающихся в плену ХАМАС. На фоне застопорившихся переговоров о приостановке боев и планов по наступлению на Рафах семьи удерживаемых палестинцами израильтян опасаются, что живыми своих близких они уже не увидят. 15 марта они организовали пикет возле штаб-квартиры ЦАХАЛ, требуя от правительства достичь соглашения с ХАМАС об освобождении заложников.

Нетаньяху настаивает, что следующие выборы в кнессет должны пройти лишь через несколько лет. Однако даже у его партии «Ликуд» есть иные сценарии. Высокопоставленные члены партии еще в феврале заявили израильским СМИ, что после войны в стране пройдут досрочные выборы в парламент и что с высокой долей вероятности Нетаньяху лишится премьерского портфеля. «Не имеет значения, сколько Нетаньяху будет тянуть резину и насколько сильно он не хочет [выборов], в конце этой войны мы придем к выборам. Если не через «Ликуд», то через партнеров «Ликуда» по коалиции. Все понимают, что именно это и произойдет», — заявил один из функционеров изданию Ynet.

Самарская также оценивает вероятность отставки Нетаньяху как достаточно высокую. По ее мнению, популярность израильского премьера существенно упала после начала войны и поддержкой большинства израильтян он не пользуется. Об этом, в частности, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный Израильским институтом демократии в конце декабря прошлого года. Лишь 15% респондентов заявили, что хотели бы видеть Нетаньяху во главе правительства после завершения боевых действий. Почти четверть опрошенных, 23%, назвали предпочтительным кандидатом на пост премьер-министра бывшего министра обороны и члена военного кабинета Бени Ганца.

Самарская также предположила, что к распаду кабинета Нетаньяху могут привести внутренние разногласия. «После окончания войны в Израиле практически наверняка пройдут внеочередные парламентские выборы», — отметила она. Эксперт не стала полностью исключать возможность проведения в стране выборов еще до полного завершения боевых действий, как это предлагает Шумер, но подчеркнула, что большинство израильтян хотели бы дождаться конца войны, прежде чем идти на избирательные участки.