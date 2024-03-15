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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль пообещал США не нарушать международное право американским оружием

Израиль заявил о соблюдении гуманитарных прав при применении оружия США
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль подтвердил США, что будет использовать американское оружие в секторе Газа в соответствии с международным правом. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников.

Письмо о гарантиях министр обороны Израиля Йоав Галлант направил в администрацию американского президента Джо Байдена. Израильская сторона также пообещала, что разрешит доставку гуманитарной помощи из Штатов в сектор Газа.

США выдвинули Израилю условие по дальнейшим поставкам оружия
Политика
Фото:Susana Vera / Reuters

Условие по дальнейшим поставкам оружия США выдвинули Израилю в конце зимы. Вашингтон хотел убедиться, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) будет соблюдать международное право при применении закупленного в Штатах вооружения в ходе конфликта в секторе Газа.

Письмо с прописанным обязательством администрация Байдена передала Израилю с условием, что документ подпишут до середины марта. В противном случае поставки оружия в страну могли приостановить.

В январе 2023 года в США обсуждали возможность сократить поставки вооружения в Израиль, чтобы заставить страну снизить напряженность и военную активность в Палестине. В конце 2023 года Байден заявил, что из-за бомбардировок сектора Газа Израиль может лишиться поддержки партнеров.

Израиль пообещал США не нарушать международное право американским оружием
Израиль пообещал США не нарушать международное право американским оружием

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