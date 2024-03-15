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Военная операция на Украине ,  
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Боррель назвал ближайшие месяцы решающими для конфликта на Украине

Боррель: исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы
Сюжет
Военная операция на Украине
Исход конфликта России и Украины будет решаться этой весной и летом, уверен Жозеп Боррель. Без западной помощи Украина «может оказаться в невыносимой ситуации», предупредил он. Москва осуждает поставки оружия Киеву
Фото: Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Странам Запада нельзя затягивать с решением о выделении помощи Украине, поскольку исход военного конфликта Москвы и Киева будет решаться в следующие несколько месяцев — «этой весной, этим летом, до наступления осени», заявил во время визита в Вашингтон глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Следующие месяцы будут решающими», — сказал он журналистам (цитата по AFP) и добавил, что «что бы ни было сделано, это должно быть сделано быстро».

«Многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом, и Украина не может ждать результатов следующих выборов в США», — сказал Боррелль. По мнению главы европейской дипломатии, если Россия добьется успеха, «это будет иметь огромные последствия для Америки и для системы союзов, выстроенных вокруг США и Европы». В этом случае никто из союзников Вашингтона не сможет быть уверен, что США придут к ним на помощь в случае возможного нападения, уверен он.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Во время поездки в Вашингтон Боррель встретился с членом палаты представителей от Республиканской партии Доном Бэконом, пишет агентство со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. По словам источника, Боррель сказал в беседе с Бэконом, что «через несколько месяцев Украина может оказаться в невыносимой ситуации», а это, в свою очередь, отразится на безопасности стран Европы.

Американский конгресс с осени не может решить вопрос о выделении помощи Украине. В начале февраля сенаторы-республиканцы заблокировали проект о помощи союзникам США и ужесточении иммиграционной политики. Позднее сенат утвердил другой документ, в котором для Киева предназначены $60 млрд, но спикер палаты представителей Майк Джонсон не допустил его до голосования. После этого группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий подготовила компромиссный вариант проекта, где Украине предлагается выделить $47,69 млрд, но документ пока не внесен на рассмотрение. 12 марта президент Джо Байден одобрил пакет неотложной помощи Киеву на сумму $300 млн, но в Белом доме заявили, что его не хватит надолго.

США — крупнейший поставщик военной помощи Украине, в Киеве высказывали тревогу из-за недостаточной поддержки со стороны Вашингтона. Президент Владимир Зеленский признавал, что у него нет «плана Б» на случай, если Вашингтон приостановит помощь.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Жозеп Боррель Евросоюз Украина Военная операция на Украине военная помощь США
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