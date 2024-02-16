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Военная операция на Украине ,  
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В конгрессе придумали альтернативный план помощи Украине и Израилю

В конгрессе США составили альтернативный законопроект о помощи Украине и Израилю
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

Двухпартийная группа палаты представителей конгресса США намерена представить альтернативный проект закона, который будет охватывать меры по укреплению границы США на юге и выделение средств на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, сообщает газета USA Today.

«Это действительно хороший законопроект. Он лаконичен. Он не имеет изъянов. Здесь нет ничего, что можно было бы критиковать», — прокомментировал документ республиканец Брайан Фицпатрик.

В случае принятия закон будет действовать год. В его рамках Украине планируется выделить $47,69 млрд, Израилю — $10,4 млрд. Кроме того, $5,4 млрд заложены на поддержку союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, а $2,4 млрд предусмотрены на проведение американских операций на Ближнем Востоке.

Помимо Фицпатрика в группу входят его однопартийцы Дон Бэкон, Майк Лоулер и Лори Чавес-Деремер, а также четверо конгрессменов-демократов — Джаред Голден, Эд Кейс, Мари Глуcенкамп Перес и Джим Коста.

Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Тайваню и Израилю
Политика
Фото:Samuel Corum / Getty Images

13 февраля американский сенат проголосовал за законопроект о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. В рамках проекта закона Киев получит более $60 млрд, Израиль — более $14 млрд. Документ поддержали 70 членов верхней палаты конгресса из 100, среди высказавшихся в пользу законопроекта было 22 республиканца. На согласование проекта закона ушло практически четыре месяца.

В тот же день спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что нижняя палата конгресса не будет рассматривать принятый сенатом законопроект, если в него не добавят пункты, касающиеся усиления охраны границы с Мексикой.

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