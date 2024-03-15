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Военная операция на Украине ,  
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Гладков заявил об отсутствии войск ВСУ в Белгородской области

Гладков после поездки в Козинку заявил об отсутствии войск ВСУ в регионе
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские военные ведут бой с ВСУ за пределами Белгородской области, на территории региона украинских войск нет, сообщил Гладков после поездки в Козинку. Жителей Грайворонского округа вывезли в безопасное место, добавил он
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС

Российские военные ведут бой с украинскими силами за пределами Белгородской области, на территории региона войск ВСУ нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», — рассказал Гладков после посещения Грайворонского городского округа и сел Гора-Подол, Глотово и Козинка.

По словам губернатора, жителей Грайворонского округа вывезли в безопасное место, откуда их отправят или к родственникам, или в пункты временного размещения.

«Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление. Встретился с Бондаревым Геннадием Ивановичем — главой округа. Провели совещание — составили план работы», — добавил глава области.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Белгородская область подвергается обстрелам со стороны Украины и атакам беспилотников с начала военной операции, но с 11 марта удары участились. Кроме того, 12 марта украинские военные пытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях в Белгородской области — в районе Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. В российском Минобороны сообщили, что украинские военные и их техника были уничтожены.

Еще одну попытку прорыва на приграничную территорию Белгородской области ВСУ предприняли 13 марта. На следующий день, 14 марта, украинские военные попытались прорваться на территорию региона в районе села Сподарюшино.

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В Кремле, комментируя атаки украинских беспилотников на российские регионы, заявили, что «военные делают все, что необходимо». Президент Владимир Путин назвал атаки на российские регионы попыткой Киева помешать выборам главы государства.

Гладков заявил об отсутствии войск ВСУ в Белгородской области
Гладков заявил об отсутствии войск ВСУ в Белгородской области

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Белгородская область Вячеслав Гладков Украина ВСУ боевые действия
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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