Гладков заявил об отсутствии войск ВСУ в Белгородской области
Российские военные ведут бой с украинскими силами за пределами Белгородской области, на территории региона войск ВСУ нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», — рассказал Гладков после посещения Грайворонского городского округа и сел Гора-Подол, Глотово и Козинка.
По словам губернатора, жителей Грайворонского округа вывезли в безопасное место, откуда их отправят или к родственникам, или в пункты временного размещения.
«Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление. Встретился с Бондаревым Геннадием Ивановичем — главой округа. Провели совещание — составили план работы», — добавил глава области.
Белгородская область подвергается обстрелам со стороны Украины и атакам беспилотников с начала военной операции, но с 11 марта удары участились. Кроме того, 12 марта украинские военные пытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях в Белгородской области — в районе Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. В российском Минобороны сообщили, что украинские военные и их техника были уничтожены.
Еще одну попытку прорыва на приграничную территорию Белгородской области ВСУ предприняли 13 марта. На следующий день, 14 марта, украинские военные попытались прорваться на территорию региона в районе села Сподарюшино.
В Кремле, комментируя атаки украинских беспилотников на российские регионы, заявили, что «военные делают все, что необходимо». Президент Владимир Путин назвал атаки на российские регионы попыткой Киева помешать выборам главы государства.
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