Гладков заявил об отсутствии войск ВСУ в Белгородской области

Гладков после поездки в Козинку заявил об отсутствии войск ВСУ в регионе

Российские военные ведут бой с ВСУ за пределами Белгородской области, на территории региона украинских войск нет, сообщил Гладков после поездки в Козинку. Жителей Грайворонского округа вывезли в безопасное место, добавил он

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Российские военные ведут бой с украинскими силами за пределами Белгородской области, на территории региона войск ВСУ нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», — рассказал Гладков после посещения Грайворонского городского округа и сел Гора-Подол, Глотово и Козинка.

По словам губернатора, жителей Грайворонского округа вывезли в безопасное место, откуда их отправят или к родственникам, или в пункты временного размещения.

«Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление. Встретился с Бондаревым Геннадием Ивановичем — главой округа. Провели совещание — составили план работы», — добавил глава области.

Белгородская область подвергается обстрелам со стороны Украины и атакам беспилотников с начала военной операции, но с 11 марта удары участились. Кроме того, 12 марта украинские военные пытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях в Белгородской области — в районе Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. В российском Минобороны сообщили, что украинские военные и их техника были уничтожены.

Еще одну попытку прорыва на приграничную территорию Белгородской области ВСУ предприняли 13 марта. На следующий день, 14 марта, украинские военные попытались прорваться на территорию региона в районе села Сподарюшино.

В Кремле, комментируя атаки украинских беспилотников на российские регионы, заявили, что «военные делают все, что необходимо». Президент Владимир Путин назвал атаки на российские регионы попыткой Киева помешать выборам главы государства.