Посол Антонов отверг обвинения США в адрес России из-за инцидента с дроном в Черном море

Посол России отверг обвинения США после инцидента с дроном в Черном море

В США утверждали, что дрон MQ-9 Reaper пришлось затопить после того, как с ним столкнулся российский истребитель. Минобороны это опровергло, заявив, что беспилотник ударился о воду после резкого маневра

Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Вызванный в Госдеп посол России в США Анатолий Антонов заявил, что категорически отверг выдвинутые Вашингтоном обвинения в адрес Москвы из-за инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper, который разбился в Черном море. Его цитату приводит российское посольство в США.

«14 марта был приглашен в Госдепартамент, где категорически отверг все инсинуации американской стороны», — сказал он.

Антонов заявил, что американский дрон «уверенно и провокационно» летел в сторону российской территории с выключенными транспондерами и нарушил правила использования воздушного пространства в зоне военной операции. Разъяснения по поводу полетов в этом районе Россия ранее предоставила всем заинтересованным сторонам, отметил посол.

Дипломат повторил тезисы из заявления Минобороны, которое сообщило, что российские истребители, поднятые в воздух в связи с появлением беспилотника, не использовали вооружение и не вступали в контакт с дроном. Аппарат совершил резкий маневр и разбился о воду, заявляли в министерстве.

«Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты», — отметил российский посол в США.

Европейское командование армии США утверждало, что два российских истребителя Су-27 перехватили над Черным морем беспилотник MQ-9 Reaper, после чего один из них задел винт дрона. Из-за этого, заявили американские военные, аппарат пришлось затопить.

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал произошедшее «частью серии агрессивных, рискованных и небезопасных действий», а также заявил, что США продолжат выполнять полеты везде, где это позволяет международное право.