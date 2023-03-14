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Байдена проинформировали о столкновении дрона США с российским Су-27
Президенту США Байдену сообщили о столкновении американского дрона с российским Су-27
Джо Байден
Президента США Джо Байдена проинформировали о столкновении российского Су-27 с американским беспилотником над Черным морем. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает The Hill.
«Нередки случаи перехвата американских самолетов российскими над Черным морем. Но этот случай, очевидно, заслуживает внимания из-за того, насколько небезопасно и непрофессионально все было сделано... в результате был сбит один из наших летальных аппаратов», — сказал он на брифинге.
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