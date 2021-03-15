Кремль объяснил задержания на форуме оппозиционеров в Москве

Участников форума «Объединенных демократов», который прошел в минувшие выходные в Москве, задержали из-за «определенных нарушений», заявил Песков. За дополнительными деталями он рекомендовал обратиться в МВД

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Сотрудники правоохранительных органов задержали участников форума «Объединенных демократов», который прошел 13 марта в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе в Москве, так как в рамках его проведения были зафиксированы «определенные нарушения». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, причины задержания были разъяснены участникам форума полицейскими, и не Кремлю их оценивать. «Но мы исходим из того, что были отфиксированы определенные нарушения, которые и стали поводом для соответствующих действий правоохранительных органов», — сказал он.

Отвечая на вопрос, о каких нарушениях идет речь, Песков переадресовал эту тему в МВД. «Все-таки вопросы нужно адресовать в МВД, а не к нам. Это не совсем наша прерогатива», — заключил пресс-секретарь (цитата по «РИА Новости»).

Утром 13 марта стало известно о задержании оппозиционеров, участвующих в форуме «Объединенных демократов» в Москве. Среди них были муниципальный депутат Юлия Галямина, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, журналист Владимир Кара-Мурза-младший, а также исполнительный директор «Открытой России» и организатор форума Андрей Пивоваров. Генеральная прокуратура в 2017 году признала зарегистрированную в Великобритании «Открытую Россию» нежелательной организацией. «Открытая Россия» продолжила работу в России в качестве общественного движения без регистрации.