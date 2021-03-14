Госсекретарь США осудил задержание оппозиционеров на форуме в Москве

Блинкен потребовал от российских властей «положить конец преследованию независимых голосов». Утром 13 марта полиция пришла на форум оппозиции в столице и задержала почти 200 участников. Им вменили «нежелательную деятельность»

Энтони Блинкен (Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал задержание почти 200 оппозиционеров на форуме «Объединенных демократов», проходившем в Москве 13 марта. Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных руководителей и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, по сомнительным причинам. Мы призываем положить конец преследованию независимых голосов», — написал Блинкен.

Форум оппозиции проходил в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе. В МВД сообщили, что его организаторы нарушили санитарно-эпидемиологические требования при проведении массовых мероприятий. Были задержаны около 200 человек, среди которых муниципальные депутаты, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, журналист Владимир Кара-Мурза и другие.

Как писал в Facebook Яшин, полицейские вошли в зал, где проходил форум, через 40 минут после его начала. К тому момента успели выступить только три человека, включая самого Яшина.