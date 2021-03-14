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Госсекретарь США осудил задержание оппозиционеров на форуме в Москве

Блинкен потребовал от российских властей «положить конец преследованию независимых голосов». Утром 13 марта полиция пришла на форум оппозиции в столице и задержала почти 200 участников. Им вменили «нежелательную деятельность»
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал задержание почти 200 оппозиционеров на форуме «Объединенных демократов», проходившем в Москве 13 марта. Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных руководителей и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, по сомнительным причинам. Мы призываем положить конец преследованию независимых голосов», — написал Блинкен.

Форум оппозиции проходил в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе. В МВД сообщили, что его организаторы нарушили санитарно-эпидемиологические требования при проведении массовых мероприятий. Были задержаны около 200 человек, среди которых муниципальные депутаты, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, журналист Владимир Кара-Мурза и другие.

«Сигнал для оппозиции»: почему задержали 200 участников форума депутатов
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Автомобили полиции, припаркованные у входа в отель &laquo;Измайлово&raquo;

Как писал в Facebook Яшин, полицейские вошли в зал, где проходил форум, через 40 минут после его начала. К тому момента успели выступить только три человека, включая самого Яшина.

В отношении задержанных составили административные протоколы по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной в России нежелательной).

Организатором форума был исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. В 2017 году Генпрокуратура признала зарегистрированную в Великобритании организацию нежелательной, с тех пор она продолжает работать без юрлица.

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Задержанным в Москве оппозиционерам вменили нежелательную деятельность
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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Пивоваров в беседе с РБК сообщил, что под административную статью попали все задержанные. «Они всем задержанным на форуме эту статью оформляли. Основанием для протокола являлся скриншот из Telegram-канала форума и документ об аренде помещения. То есть у них доказательств реальных не было. Под нежелательной организацией они подразумевали «Открытую Россию», хотя не было никакой символики и никакого отношения к форуму она не имела», — заявил Пивоваров.

Источники РБК, близкие к мэрии Москвы, утверждали, что инициаторами задержания участников форума муниципальных депутатов были не столичные власти, а ФСБ. Собеседники назвали это «устрашающей акцией перед думской кампанией», имея в виду выборы в Госдуму, которые пройдут в России в сентябре этого года.

Автор
Михаил Котляр
США Россия Энтони Блинкен задержание оппозиция
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