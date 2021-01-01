Аксенов посоветовал Киеву не радоваться из-за водной блокады Крыма

Сергей Аксенов (Фото: Global Look Press)

Киеву лучше не радоваться проблемам Крыма из-за водной блокады, а решать проблемы внутри своей страны. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает «Парламентская газета».

«Зря радуются. <...> Я бы посоветовал украинским политикам заняться наконец улучшением дел в своей стране и оставить в покое наш Крым», — сказал он.

По словам Аксенова, Россия сможет своими силами улучшить снабжение питьевой водой на полуострове. Исследования ученых, как он отметил, показали, что в регионе есть достаточно подземных запасов пресной воды. Кроме того, в самых проблемных районах будут опреснять морскую воду.

«Уверен, что с помощью федерального центра, используя все существующие источники, мы успешно справимся с последствиями водной блокады так же, как справились с последствиями всех других блокад», — резюмировал Аксенов.