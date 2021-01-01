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Политика ,  
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Аксенов посоветовал Киеву не радоваться из-за водной блокады Крыма

Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Global Look Press)

Киеву лучше не радоваться проблемам Крыма из-за водной блокады, а решать проблемы внутри своей страны. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает «Парламентская газета».

«Зря радуются. <...> Я бы посоветовал украинским политикам заняться наконец улучшением дел в своей стране и оставить в покое наш Крым», — сказал он.

По словам Аксенова, Россия сможет своими силами улучшить снабжение питьевой водой на полуострове. Исследования ученых, как он отметил, показали, что в регионе есть достаточно подземных запасов пресной воды. Кроме того, в самых проблемных районах будут опреснять морскую воду.

Власти пообещали не экономить на решении проблемы с пресной водой в Крыму
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

«Уверен, что с помощью федерального центра, используя все существующие источники, мы успешно справимся с последствиями водной блокады так же, как справились с последствиями всех других блокад», — резюмировал Аксенов.

Он указал, что за время нахождения Крыма в составе России новые власти сделали для него больше, чем Украина за все время, пока полуостров был под ее контролем. При этом в самой Украине за последние годы разразился ряд серьезных кризисов, в том числе промышленный, демографический.

«Украины в ее постсоветских границах больше не существует. Государство находится в состоянии распада», — оценил Аксенов.

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Новый премьер Украины назвал условие возобновления поставок воды в Крым
Политика
Денис Шмыгаль

Президент России Владимир Путин во время ежегодной декабрьской пресс-конференции пообещал, что государство не будет экономить на решении проблемы водоснабжения Крыма, Новороссийска, Геленджика и других регионов, испытывающих проблемы с пресной водой. «Судя по всему, запасов хорошей пресной воды собственных в Крыму достаточно, просто этим не занимались ни в советское время, ни во времена, когда Крым входил в состав Украины», — указал российский лидер.

До 2014 года в Крым поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Она обеспечивала 85% потребностей агропромышленного комплекса полуострова. После присоединения региона к России Киев перекрыл шлюзы канала. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в марте 2020 года заявил, что его страна технически не может восстановить водоснабжение до «возвращения» Крыма в состав Украины.

В 2019-м Аксенов называл водную блокаду частью антироссийской стратегии Запада, который на самом деле определяет украинскую политику. Поэтому, по его словам, ключевые решения о прекращении или продолжении блокады будут приниматься «далеко от берегов Днепра» и вне зависимости от украинских чиновников.

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