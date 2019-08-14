Аксенов назвал организаторов водной блокады Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал водную блокаду полуострова частью антироссийской стратегии Запада. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Таким образом Аксенов прокомментировал заявления украинских чиновников по поводу водной блокады Крыма.

«Политика Украины определяется не в Киеве, а в Вашингтоне и других западных столицах. Водная Блокада Крыма — часть антироссийской стратегии Запада. Поэтому вне зависимости от рассуждений украинских чиновников ключевые решения о прекращении или продолжении блокады будут приниматься далеко от берегов Днепра», — написал он.

По словам Аксенова, «попытка лишить более 2 млн человек пресной воды является по сути формой государственного терроризма». Однако водная блокада не нанесла ожидаемого вреда, добавил он: нет дефицита воды, наблюдается рост туристического потока, сельское хозяйство адаптировалось к новым условиям.

Аксенов отметил, что сменяемость власти на Украине не гарантирует улучшение ее качества». «Президенты, политики и партийные вывески меняются, подходы — нет», — написал он.