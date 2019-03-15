МИД упрекнул Канаду в стремлении «перещеголять большого брата» в санкциях

Канада старается перегнать США в вопросе антироссийских санкций, считают в МИДе. При этом Оттава и Вашингтон используют надуманные предлоги для введения ограничений, чтобы оказывать давление на Москву

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МИД России обвинил Канаду в том, что она старается «перещеголять своего большого брата», США, в введении антироссийских санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. «Оставаясь в плену убеждений в собственной непогрешимости, они, видимо, полагают, что, если еще поднажать, Россия начнет следовать их установкам. Такого не будет», — подчеркнули в МИДе.

В министерстве заявили, что не увидели «ничего нового или неожиданного» в расширении Канадой антироссийских санкций. «Очевидно, что санкционные раунды, сколько бы их ни было, не приводят к желаемым для США и Канады результатам», — указывается в сообщении.

«Представляется, что с точки зрения нормальной логики для команды премьер-министра [Канады] ДжастинаТрюдо было бы важнее сконцентрироваться на решении весьма непростых проблем внутриполитического свойства, чем впустую разыгрывать свою русофобскую карту», — отмечают в МИДе. Однако у Канады уже развилась «санкционная зависимость», от которой власти этой страны не могут отказаться, считают в министерстве.

В МИДе пообещали дать ответ на санкции, выразив сожаление из-за того, что Канада и США «продолжают следовать пагубному курсу на полное разрушение двусторонних отношений с Россией, и так оказавшихся в весьма плачевном состоянии вследствие охватившей Вашингтон и Оттаву дремучей русофобии».

Ранее правительство Канады расширило санкции против России, внеся в черные списки главу «Роснефти» Игоря Сечина, главу ВТБ Андрея Костина и экс-руководителя РЖД Владимира Якунина.​