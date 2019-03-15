Росгвардия прокомментировала санкции Канады против Золотова

Внесение главы Росгвардии Виктора Золотова в санкционные списки Канады не скажется на деятельности ведомства, в том числе международной. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, перед ведомством стоят задачи по борьбе с терроризмом и экстремизмом, и Росгвардии придется взаимодействовать с правоохранительными органами других стран, «поскольку террористическая угроза не знает границ».

15 марта Канада вслед за Евросоюзом и США расширила санкции в отношении России. Мера стала ответом на «аннексию Крыма», а также «агрессивные действия в Керченском проливе» — в конце ноября 2018 года там были задержаны три украинских корабля, которые, по данным ФСБ, нарушили госграницу и отказались выполнить требования российских пограничников.

Среди физических лиц, попавших под ограничительные меры со стороны Канады, оказались также глава ВТБ Андрей Костин, экс-руководитель РЖД Владимир Якунин, глава «Роснефти» Игорь Сечин.